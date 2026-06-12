Koleżanka z pralni powiedziała mi, aby do pralki wkładać gumową rękawicę. Od kiedy zaczęłam to robić moje pranie jest czystsze i nie muszę potem wykonywać jednej uciążliwej czynności

Masz problem z sierścią na ubraniach po praniu? Pralka często wpycha włoski w tkaniny i zatyka filtry, zamiast je usuwać.

Odkryj sprytny trik z gumową rękawicą, która skutecznie wyłapie sierść z pranych rzeczy, ale pamiętaj o kluczowym warunku bezpieczeństwa.

Dowiedz się, jak ocet działa cuda jako domowy płyn antystatyczny, usuwając sierść i odświeżając tkaniny – sprawdź, ile go dodać!

Jak usunąć sierść podczas prania. Gumowa rękawica zadziała najlepiej

Usuwanie sierści z różnego rodzaju tkanin i materiałów to nieodzowna część dnia każdego posiadacza zwierząt domowych. Jedną z najbardziej mozolnych czynności jest pozbywanie się sierści przed praniem. Pralka nie nie tylko nie usunie kłaczków, ale może sprawić, że wbiją się one mocniej w materiał. Dodatkowo sierść może osadzać się na niektórych elementach pralki i zatykać je prowadząc do awarii. Na szczęście istnieją domowe sposoby, które pomagają pozbyć się sierści zwierząt podczas prania. Usuwają one włosy i sprawiają, że prane materiały są gładkie i czyste.

Znajoma koleżanka pracująca w pralni zdradziła mi swój patent. Okazuje się, że aby usunąć sierść z tkanin podczas prania wystarczy włożyć do bębna pralki coś gumowego, ale przy tym odpornego na nieco wyższe temperatury. Takim przedmiotem jest zwykła gumowa rękawica. Jej gumowa powierzchnia wyłapie kłaczki podczas prania, które się do niej przykleją. W efekcie, po skończonym cyklu, większość sierści będzie właśnie przyklejona na rękawicy. Pamiętaj jednak, że tego sposobu nie należy używać podczas prania w bardzo wysokich temperaturach. Cykle na 60 st. Celsjusza i wyżej mogą uszkodzić gumową strukturę rękawicy i doprowadzić do awarii pralki. Jeżeli nie masz pod ręką gumowej rękawicy, to podobny efekt ta zwykły zmywak do naczyń.

Przepis na domowy płyn antystatyczny. Wlej i zapomnij i sierści

Najprostszym sposobem na sierść podczas prania jest octem. Ma on silnie właściwości antystatyczne, dzięki czemu rewelacyjnie pozbywa się sierści z ubrań. Dodatkowo ocet jest bardzo polecany do prania, jako substytut płynów do płukania. Ma działanie antybakteryjne, zmiękcza wodę i przeciwdziała osadzaniu się kamienia, a także niweluje brzydkie zapachy, a w tym pot i stęchliznę. Na jedno pranie wystarczy pół szklanki białego octu dodane do komory na płyn do płukania.

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