Dziewczynka na hulajnodze potrącona na pasach! Film pokazuje wszystko

Potrącenie 10-latki na hulajnodze. Kierowca nie ustąpił pierwszeństwa

Do tego groźnie wyglądającego wypadku doszło 21 kwietnia w Zielonej Górze. Na przejeździe przy Rondzie Szpakowskiego samochód potrącił 10-letnią dziewczynkę jadącą na hulajnodze. Jak wynika z ustaleń policji, kierowca nie ustąpił pierwszeństwa dziecku, które znajdowało się już na pasach. Dziewczynka była na jego pasie ruchu, tuż przed maską auta, gdy doszło do potrącenia. "W Zielonej Górze na przejściu przy Rondzie Szpakowskiego kierowca nie ustąpił wolno jadącej i świetnie widocznej 10-latce. Ta niestety wjechała mu wprost pod koła i została potrącona" - piszą policjanci na platformie X, pokazując film z monitoringu, na którym widać przebieg wypadku. Sytuacja wyglądała bardzo groźnie. Dziecko przewróciło się na jezdnię. Na szczęście nie odniosło poważnych obrażeń. To jednak przypadek, który mógł skończyć się znacznie gorzej.

Kierowca został ukarany mandatem w wysokości 4000 złotych. Na jego konto trafiło także 15 punktów karnych. Policja opublikowała nagranie z tego zdarzenia. Ma ono być przestrogą dla innych kierowców. Funkcjonariusze podkreślają, że osoby na hulajnogach, rowerzyści czy piesi nie mogą być zaskoczeniem na drodze, zwłaszcza w rejonie przejść i skrzyżowań. Funkcjonariusze apelują też do pieszych i użytkowników hulajnóg. Przypominają, że nawet mając pierwszeństwo, trzeba upewnić się, czy można bezpiecznie przejść lub przejechać. Przypomniano również o zmianach w przepisach. Od 3 czerwca 2026 roku dzieci i młodzież do 16. roku życia będą musiały jeździć na rowerze i hulajnodze w kasku.

W Zielonej Górze na przejściu przy Rondzie Szpakowskiego kierowca nie ustąpił wolno jadącej i świetnie widocznej 10-latce.Ta niestety wjechała mu wprost pod koła i została potrącona.Na szczęście, dziecko pomimo upadku nie odniosło poważniejszych obrażeń. Kierujący samochodem… pic.twitter.com/S0CdjPGJ9u— deZeZed (@deZeZed) April 28, 2026

