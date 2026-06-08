Trzy osoby spłonęły w aucie. Tragiczny wypadek w Lubuskiem

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2026-06-08 15:48

Trzy osoby zginęły w tragicznym wypadku, do którego doszło w poniedziałek 8 czerwca w województwie lubuskim. Samochód osobowy na lokalnej drodze w pobliżu Sadzarzewic w gminie Gubin uderzył w przydrożne drzewo, a następnie stanął w płomieniach. Ogień objął również fragment pobliskiego lasu.

Trzy osoby spłonęły w aucie. Tragiczny wypadek w Lubuskiem

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Autor: Soft Light/ Shutterstock
  • Trzy osoby zginęły w wypadku koło Sadzarzewic w gminie Gubin.
  • Samochód uderzył w drzewo i stanął w płomieniach.
  • Ogień objął także około 3 ary pobliskiego lasu.
  • Na miejscu pracują policjanci i prokurator.

Do zdarzenia doszło na jednej z lokalnych dróg w okolicach Sadzarzewic. Na miejsce skierowano służby ratunkowe, jednak podróżujących autem nie udało się uratować. – Pierwszy zastęp Państwowej Straży Pożarnej, który przybył na miejsce. Został w pełni rozwinięty pożar samochodu osobowego, który wcześniej uderzył w drzewo. Od tego samochodu zajął się pobliski las. W środku, jak się później okazało, znajdowały się trzy osoby, które poniosły śmierć. Na miejscu paliło się około 3 arów lasu – przekazał Radiu Eska rzecznik lubuskiej straży pożarnej Arkadiusz Kaniak.

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Strażacy ugasili pożar pojazdu oraz ogień, który rozprzestrzenił się na teren leśny. Na miejscu nadal pracują policjanci i prokurator.

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Na razie nie wiadomo, co doprowadziło do tragedii. Funkcjonariusze pod nadzorem prokuratora wyjaśniają okoliczności wypadku. Trwa również ustalanie tożsamości trzech ofiar śmiertelnych.

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TRAGICZNY WYPADEK