Trzy osoby spłonęły w aucie. Tragiczny wypadek w Lubuskiem

- Trzy osoby zginęły w wypadku koło Sadzarzewic w gminie Gubin.
- Samochód uderzył w drzewo i stanął w płomieniach.
- Ogień objął także około 3 ary pobliskiego lasu.
- Na miejscu pracują policjanci i prokurator.
Do zdarzenia doszło na jednej z lokalnych dróg w okolicach Sadzarzewic. Na miejsce skierowano służby ratunkowe, jednak podróżujących autem nie udało się uratować. – Pierwszy zastęp Państwowej Straży Pożarnej, który przybył na miejsce. Został w pełni rozwinięty pożar samochodu osobowego, który wcześniej uderzył w drzewo. Od tego samochodu zajął się pobliski las. W środku, jak się później okazało, znajdowały się trzy osoby, które poniosły śmierć. Na miejscu paliło się około 3 arów lasu – przekazał Radiu Eska rzecznik lubuskiej straży pożarnej Arkadiusz Kaniak.
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Strażacy ugasili pożar pojazdu oraz ogień, który rozprzestrzenił się na teren leśny. Na miejscu nadal pracują policjanci i prokurator.
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Na razie nie wiadomo, co doprowadziło do tragedii. Funkcjonariusze pod nadzorem prokuratora wyjaśniają okoliczności wypadku. Trwa również ustalanie tożsamości trzech ofiar śmiertelnych.