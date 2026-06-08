Trzy osoby spłonęły w aucie. Tragiczny wypadek w Lubuskiem

Trzy osoby zginęły w wypadku koło Sadzarzewic w gminie Gubin.

Samochód uderzył w drzewo i stanął w płomieniach.

Ogień objął także około 3 ary pobliskiego lasu.

Na miejscu pracują policjanci i prokurator.

Do zdarzenia doszło na jednej z lokalnych dróg w okolicach Sadzarzewic. Na miejsce skierowano służby ratunkowe, jednak podróżujących autem nie udało się uratować. – Pierwszy zastęp Państwowej Straży Pożarnej, który przybył na miejsce. Został w pełni rozwinięty pożar samochodu osobowego, który wcześniej uderzył w drzewo. Od tego samochodu zajął się pobliski las. W środku, jak się później okazało, znajdowały się trzy osoby, które poniosły śmierć. Na miejscu paliło się około 3 arów lasu – przekazał Radiu Eska rzecznik lubuskiej straży pożarnej Arkadiusz Kaniak.

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Strażacy ugasili pożar pojazdu oraz ogień, który rozprzestrzenił się na teren leśny. Na miejscu nadal pracują policjanci i prokurator.

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Na razie nie wiadomo, co doprowadziło do tragedii. Funkcjonariusze pod nadzorem prokuratora wyjaśniają okoliczności wypadku. Trwa również ustalanie tożsamości trzech ofiar śmiertelnych.