Auto uderzyło w dzika i dachowało. Nie żyje 54‑letni mężczyzna

Dachowanie po zderzeniu ze zwierzęciem

Do tragedii doszło w sobotę wcześnie rano na 57. kilometrze DK27, na odcinku między Nowogrodem Bobrzańskim a Zieloną Górą. Jak przekazał dyżurny zielonogórskiego oddziału GDDKiA, ruch został całkowicie wstrzymany, a kierowców skierowano na objazd drogą wojewódzką nr 279. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze kilka godzin.

Fiat Punto uderzył w dzika

Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że 21‑letni kierowca Fiata Punto nie miał szans na reakcję, gdy przed samochód nagle wbiegł dzik. Siła uderzenia była tak duża, że auto dachowało.

– Młody mężczyzna podróżował ze swoimi rodzicami – przekazała PAP podinsp. Małgorzata Stanisławska z Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze.

Jedna ofiara śmiertelna, dwie osoby ranne

Niestety, mimo natychmiastowej reanimacji, nie udało się uratować życia 54‑letniego ojca kierowcy. Sam 21‑latek oraz jego 48‑letnia matka zostali ranni i trafili do szpitala. Policja pod nadzorem prokuratora wyjaśnia dokładne okoliczności zdarzenia.

Utrudnienia i objazdy

Droga krajowa nr 27 pozostaje zablokowana. Służby apelują do kierowców o ostrożność i stosowanie się do poleceń policji oraz oznakowania objazdów.

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