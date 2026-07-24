Wiózł na pace ponad 40 rowerów. 23-letni Niemiec tłumaczył, że jadą na serwis, prawda okazała się zupełnie inna

Kontrola w Słubicach i zaskakujące odkrycie

Do zatrzymania doszło 20 lipca podczas tymczasowej kontroli granicznej prowadzonej przez funkcjonariuszy Placówki Straży Granicznej w Słubicach. Patrol zatrzymał do sprawdzenia dostawczego Opla na niemieckich numerach. Za kierownicą siedział 23‑letni Niemiec, który – jak twierdził – przewoził rowery do Polski „na serwis”.

Wyjaśnienia kierowcy od początku brzmiały podejrzanie. Strażnicy zajrzeli do przestrzeni ładunkowej i zobaczyli dziesiątki jednośladów – od miejskich po górskie, w różnych konfiguracjach i stanie technicznym.

Nie jechały "na serwis"

Funkcjonariusze nie dali się przekonać tłumaczeniom o rzekomym serwisie. Po sprawdzeniu numerów identyfikacyjnych rowerów w dostępnych bazach danych okazało się, że część z nich została skradziona na terenie Niemiec.

23‑latek został zatrzymany i przekazany policjantom ze Słubic. Tam usłyszał prokuratorskie zarzuty paserstwa, za które grozi mu do 5 lat więzienia.

Rowery warte fortunę

Łączna wartość odzyskanych jednośladów została oszacowana na blisko 170 tysięcy złotych. Śledczy ustalają teraz, skąd dokładnie pochodzi każdy z zabezpieczonych rowerów i czy pozostałe również zostały skradzione.

Konsekwencje dla kierowcy

To nie koniec kłopotów młodego Niemca. Oprócz postępowania karnego Komendant Placówki Straży Granicznej w Słubicach wydał wobec niego decyzję o zobowiązaniu do powrotu. Zostanie ona wykonana po zakończeniu sprawy w prokuraturze.

Śledczy nie wykluczają, że mężczyzna mógł być częścią większego procederu przewożenia kradzionych rowerów przez granicę. Sprawa jest rozwojowa.

4

QUIZ. Polska czy Niemcy? Pytanie 1 z 15 Zacznijmy od czegoś łatwego. W jakim kraju zostało zrobione to zdjęcie? Polska Niemcy Następne pytanie