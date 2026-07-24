Wiózł na pace ponad 40 rowerów. 23-letni Niemiec tłumaczył, że jadą na serwis, prawda okazała się zupełnie inna

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2026-07-24 11:01

23‑letni obywatel Niemiec próbował wjechać do Polski z transportem, który od razu wzbudził podejrzenia strażników granicznych. W dostawczym Oplu miał upchnięte aż 41 rowerów różnych marek. Jak ustalono – część z nich figurowała w niemieckich bazach jako skradziona. Mężczyzna został zatrzymany i usłyszał zarzut paserstwa.

Kontrola w Słubicach i zaskakujące odkrycie

Do zatrzymania doszło 20 lipca podczas tymczasowej kontroli granicznej prowadzonej przez funkcjonariuszy Placówki Straży Granicznej w Słubicach. Patrol zatrzymał do sprawdzenia dostawczego Opla na niemieckich numerach. Za kierownicą siedział 23‑letni Niemiec, który – jak twierdził – przewoził rowery do Polski „na serwis”.

Wyjaśnienia kierowcy od początku brzmiały podejrzanie. Strażnicy zajrzeli do przestrzeni ładunkowej i zobaczyli dziesiątki jednośladów – od miejskich po górskie, w różnych konfiguracjach i stanie technicznym.

Nie jechały "na serwis"

Funkcjonariusze nie dali się przekonać tłumaczeniom o rzekomym serwisie. Po sprawdzeniu numerów identyfikacyjnych rowerów w dostępnych bazach danych okazało się, że część z nich została skradziona na terenie Niemiec.

23‑latek został zatrzymany i przekazany policjantom ze Słubic. Tam usłyszał prokuratorskie zarzuty paserstwa, za które grozi mu do 5 lat więzienia.

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Rowery warte fortunę

Łączna wartość odzyskanych jednośladów została oszacowana na blisko 170 tysięcy złotych. Śledczy ustalają teraz, skąd dokładnie pochodzi każdy z zabezpieczonych rowerów i czy pozostałe również zostały skradzione.

Konsekwencje dla kierowcy

To nie koniec kłopotów młodego Niemca. Oprócz postępowania karnego Komendant Placówki Straży Granicznej w Słubicach wydał wobec niego decyzję o zobowiązaniu do powrotu. Zostanie ona wykonana po zakończeniu sprawy w prokuraturze.

Śledczy nie wykluczają, że mężczyzna mógł być częścią większego procederu przewożenia kradzionych rowerów przez granicę. Sprawa jest rozwojowa.

Funkcjonariusz Straży Granicznej przy aucie z rowerami. Na miniaturze części skradzionych kół. O sprawie czytaj na SE.
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