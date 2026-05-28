11-latek zamordowany nad rzeką! Sprawcy starsi o kilka lat

9

Makabryczna zbrodnia w Rennes. Nastolatkowie oskarżyli 11-latka o kradzież i zabili go

Błaha kłótnia o sprzęt wędkarski doprowadziła do tragicznej śmierci 11-latka. Francuskie służby zatrzymały 15-latkę i 16-latka, którzy przyznali się do zbrodni w Rennes w zachodniej części kraju. Jak donosi serwis Sudouest.fr, młodzi ludzie udusili młodszego o kilka lat chłopca, którego poznali zaledwie dzień wcześniej. Z ustaleń prokuratury wynika, że powodem śmiertelnego ataku była rzekoma kradzież wędek o wartości około 10 euro, o co sprawcy oskarżyli 11-latka. Po mordzie podejrzani uciekli. Zwłoki dziecka znaleziono w niedzielę po tym, jak wędkarz usłyszał niepokojące krzyki nad rzeką Vilaine i zawiadomił służby. Policjanci pojawili się tam kilkanaście minut później.

Sonda Lubisz wędkować? Tak NIE

Uduszenie przyczyną śmierci 11-latka we Francji. Narzędziem zbrodni był mokry ręcznik

Ciało 11-letniego Théo odnaleziono ukryte w zaroślach, w pobliżu brzegu. Sprawcy wykorzystali do zabójstwa mokry ręcznik, którym bardzo ciasno owinęli szyję ofiary, co doprowadziło do uduszenia, o czym świadczą wyniki przeprowadzonej sekcji zwłok. Lekarze prowadzili akcję reanimacyjną, ale chłopca nie udało się uratować. Podejrzana para nastolatków została zatrzymana przez funkcjonariuszy i teraz będzie odpowiadać przed francuskim wymiarem sprawiedliwości. Nie mieli wcześniej konfliktu z prawem. Prokurator Frédéric Teillet przekazał, że motywem miała być chęć zemsty za kradzież przynęt i sprzętu do łowienia, które nastolatkowie wycenili na 10 euro. Z dochodzenia wynika, że 16-latek spotkał ofiarę w sobotę na rybach i umówili się na kolejny dzień. Paradoksalnie to w domach oskarżonych policja natrafiła na sprzęt, który faktycznie był własnością zamordowanego 11-latka, co pozwala wątpić w ich wersję wydarzeń.

🔴 Mort de Théo à Rennes : tué à 11 ans pour du matériel de pêcheDeux adolescents de 15 et 16 ans ont avoué l'avoir étranglé avant de prendre la fuite.📺 #LE20H de @TF1 présenté par @GillesBouleau pic.twitter.com/C3Ai0n2I4W— TF1Info (@TF1Info) May 26, 2026

QUIZ. Staropolskie wyrazy. Wiesz, co znaczyły? Abszytować to dopiero początek Pytanie 1 z 10 No to zaczynamy od owego "abszytowania", które w wojsku było związane z: awansami dymisjami karnymi pracami (np. w kuchni, toaletach) Następne pytanie