Tragedia w fabryce papieru. Są ofiary śmiertelne, dziewięciu zaginionych

Zofia Dąbrowska
Polska Agencja Prasowa
2026-05-28 7:56

Dwie osoby zginęły, a dziewięć uznaje się za zaginione po wtorkowej implozji dużego zbiornika chemicznego w amerykańskiej papierni w Longview. Służby tracą nadzieję na uratowanie uwięzionych pod gruzami. Dodatkowo doszło do groźnego uwolnienia toksyn. Implozja to gwałtowne zapadanie się czegoś do środka pod wpływem dużego ciśnienia z zewnątrz, przeciwieństwo eksplozji.

Wtorkowa implozja zbiornika chemicznego w papierni w Longview

Autor: AP Photo/ Associated Press
Wtorkowa implozja zbiornika chemicznego w papierni w Longview
Rośnie bilans ofiar implozji w zakładzie papierniczym. Służby poszukują dziewięciu zaginionych

Straszny wypadek w stanie Waszyngton! W zakładach produkcyjnych w miejscowości Longview potężne ciśnienie doprowadziło do gwałtownego zapadnięcia się wielkiego zbiornika chemicznego. Skutki tej tak zwanej implozji okazały się tragiczne, bilans ofiar, wynoszący obecnie co najmniej dwie zmarłe osoby, może wzrosnąć. Ratownicy wciąż poszukują dziewięciu pracowników, choć otwarcie przyznają, że szanse na odnalezienie ich żywych są znikome. Mimo tego miejscowy szeryf opublikował w mediach społecznościowych wpis, w którym wyraża wiarę w uratowanie zaginionych.

Poszkodowani trafiają do szpitali. Stwierdzono oparzenia chemiczne i problemy z oddychaniem

Tragedia w zakładach Nippon Dynawave Packaging Company wydarzyła się we wtorkowy poranek. Choć dokładne przyczyny awarii pozostają nieznane, wiadomo, że nagłe zniszczenie magazynu z chemikaliami spowodowało potężne uszkodzenia infrastruktury fabryki. Co gorsza, z uszkodzonego zbiornika wydostały się toksyczne opary. Początkowe doniesienia mówiły o jednej ofierze śmiertelnej, w środę rano przekazano informację o zgonie drugiej osoby. Znaczna część rannych trafiła na oddziały szpitalne z poważnymi oparzeniami chemicznymi i ostrymi problemami z oddychaniem wywołanymi wdychaniem szkodliwych substancji. Ratownicy przygotowują się do wznowienia akcji, by odszukać dziewięciu wciąż zaginionych pracowników.

Największa katastrofa przemysłowa w Longview w ostatnich latach

W wyniku uszkodzenia instalacji część chemikaliów przedostała się do rzeki Kolumbia, co potwierdziły badania straży pożarnej. Władze zapewniają jednak, że woda pitna dla okolicznych mieszkańców pozostaje bezpieczna. Na zabezpieczonym terenie fabryki wciąż działają liczne służby, w tym eksperci od zagrożeń chemicznych, próbując wyjaśnić bezpośrednią przyczynę awarii. Fabryka, będąca własnością światowego giganta Nippon Paper Group, daje zatrudnienie około tysiącu osobom, specjalizuje się m.in. w produkcji kartonów na napoje. 

