Awantura o łuk triumfalny Trumpa. Połowa narodu jest przeciw

Zofia Dąbrowska
Polska Agencja Prasowa
2026-05-28 7:13

Donaldowi Trumpowi marzy się wybudowanie wielkiego łuku triumfalnego, ale przeciwników projektu nie brakuje. Demokraci, polityczni rywale obecnego prezydenta USA są zdania, że łuk nie pasuje do historycznego, szacownego centrum stolicy. W dodatku jeśli wierzyć badaniom opinii publicznej, połowa Amerykanów sprzeciwia się budowie monumentu.

Demokraci chcą zablokować Trumpowi budowę wielkiego łuku triumfalnego

Demokraci w amerykańskiej Izbie Reprezentantów chcą zablokować budowę wielkiego łuku triumfalnego planowaną przez Donalda Trumpa pod Waszyngtonem. Jak podał „Washington Post”, projekt ustawy w tej sprawie ma zostać oficjalnie przedstawiony jutro czyli w piątek. Projekt zakłada zakaz budowy łuku w miejscu wybranym przez administrację Trumpa. Demokraci chcą też uniemożliwić wykorzystanie pieniędzy federalnych na realizację inwestycji. Dodatkowo proponują, by na terenach zielonych w okolicach Waszyngtonu nie można było stawiać podobnych dużych budowli bez zgody Kongresu. Administracja Trumpa od początku twierdzi, że nie potrzebuje nowej zgody Kongresu. Według Białego Domu podobny projekt został już zaakceptowany ponad sto lat temu dla tego samego miejsca.

Choć projekt Demokratów ma małe szanse na przyjęcie, sprawa wywołuje coraz większe emocje. Część Republikanów też ma wątpliwości w kwestii łuku. Tymczasem krytykowana jest też nowa sala balowa przy Białym Domu, którą prezydent właśnie tworzy, burząc część budynku. Przeciwnicy uważają, że to za duża ingerencja, a zwolennicy, że takie pomieszczenie jest potrzebne w Białym Domu, a przebudowy i wyburzenia zdarzały się już wcześniej w prezydenckiej siedzibie i nikogo wtedy nie oburzały. 

Łuk Trumpa ma mieć 76 metrów wysokości. Na jego szczycie ma stanąć złota Statua Wolności

Planowany łuk ma powstać z okazji 250-lecia Stanów Zjednoczonych. Projekt został oficjalnie pokazany w kwietniu. Monument ma mieć 76 metrów wysokości. Na jego szczycie ma stanąć złota Statua Wolności otoczona przez cztery złote lwy. Budowla ma stanąć przy Arlington Memorial Bridge, pomiędzy pomnikiem Lincolna a narodowym cmentarzem Arlington. Łuk byłby wyższy od paryskiego Łuku Triumfalnego i znacznie górowałby nad pomnikiem Lincolna. Z sondażu Washington Post, ABC i Ipsos wynika, że 52 proc. Amerykanów sprzeciwia się budowie łuku triumfalnego. Zdecydowanie popiera go 21 proc. badanych, reszta nie ma jednoznacznej opinii na ten temat.

