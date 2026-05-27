Syn Donalda Trumpa wziął ślub! Powalające ceny na weselu

Sekretne wesele syna Donalda Trumpa. Koszty robią ogromne wrażenie

48-letni Donald Trump junior, najstarszy syn prezydenta Stanów Zjednoczonych, poślubił 39-letnią modelkę Bettinę Anderson. Para powiedziała sobie „tak” podczas cywilnej ceremonii w urzędzie w West Palm Beach na Florydzie. Kilka dni później odbyło się wesele na prywatnej wyspie na Bahamach. Według amerykańskich mediów uroczystość miała bardzo kameralny charakter. Na weselu bawiło się około 40 gości. Para długo ukrywała szczegóły wydarzenia i nie publikowała zdjęć ze ślubu. Najwięcej emocji wywołały jednak informacje o miejscu wesela i kosztach organizacji całego wydarzenia. Uroczystość odbyła się na Little Pipe Cay, prywatnej wyspie na Bahamach, wynajmowanej wyłącznie bardzo zamożnym klientom.

Na wyspie znajduje się pięć luksusowych willi z łącznie 11 sypialniami, prywatna kaplica, spa i obsługa lokajów. Według CNN część gości musiała nocować na sąsiednich wyspach, bo na miejscu było miejsce jedynie dla 22 osób. Firma zarządzająca wyspą nie ujawnia oficjalnych cen, ale według amerykańskich mediów koszt wynajęcia wynosi od 75 do 95 tysięcy dolarów za jedną noc. To równowartość nawet około 345 tysięcy złotych.

Na weselu zabrakło Donalda Trumpa i jego żony Melanii

W mediach dużo mówi się także o nieobecności części rodziny byłego prezydenta. Donald Trump nie pojawił się na uroczystości i weekend spędził w Białym Domu. Tłumaczył, że obowiązki związane z pracą i sprawami państwa nie pozwoliły mu wyjechać. Na wesele nie przyleciała również Melania Trump. Pierwsza dama nie podała oficjalnego powodu swojej nieobecności. Amerykańskie media przypominają jednak, że od lat utrzymuje chłodne relacje ze starszymi dziećmi Donalda Trumpa. Według „New York Magazine” Melania nie pojawiła się nawet wcześniej na wieczorze panieńskim Bettiny Anderson organizowanym w rezydencji Mar-a-Lago na Florydzie. Na weselu zabrakło też Barrona Trumpa, najmłodszego syna prezydenta USA.

Bettina Anderson was quick to make her marriage to Donald Trump Jr. social media official just days after the pair exchanged vows. https://t.co/NrJJYqjuJa— The Daily Beast (@thedailybeast) May 27, 2026

