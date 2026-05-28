Impreza Krzysztofa Gojdzia, mimo afery z jego rozwodem, przyciągnęła mnóstwo gwiazd. Figura, Gardias, Kaeyra, Opczowska. Kogo tam nie było?

Afera z mężem Krzysztofa Gojdzia

Wokół Krzysztofa Gojdzia wrze! Znany lekarz medycyny estetycznej i bywalec salonów znalazł się w samym centrum skandalu obyczajowego. Gdy wydawało się, że jego życie prywatne pozostanie pilnie strzeżoną tajemnicą, były partner lekarza ujawnił zaskakujące kulisy ich relacji. W sieci pojawiły się emocjonalne wpisy, nagrania ze ślubu i oskarżenia, które błyskawicznie obiegły media.

Marcin Roznowski, przedstawiający się jako mąż Gojdzia (pokazał na to dokumenty, potwierdzenie zawarcia małżeństwa można też znaleźć w publicznych rejestrach w sieci), otwarcie opowiedział o ich burzliwym związku i trudnym rozwodzie. Padły mocne słowa o manipulacji, poniżaniu i wieloletnich konfliktach. Krzysztof Gojdź nie pozostał dłużny. Celebryta zaczął mówić o stalkingu, groźbach i rzekomych próbach wyłudzeń. Atmosfera zrobiła się tak gorąca, że obie strony zaczęły zapowiadać walkę w sądzie. W sądzie toczy się też ich sprawa rozwodowa, której finał ma nastąpić już w lipcu tego roku.

Gojdź na czerwonym dywanie. A wokół niego mnóstwo gwiazd

Choć wokół lekarza rozpętała się prawdziwa medialna burza, Gojdź ani myśli o zniknięciu z życia towarzyskiego. Wręcz przeciwnie! Niedługo po wybuchu afery zorganizował imprezę promującą własną markę kosmetyków, a na czerwonym dywanie zaroiło się od celebrytów i gwiazd show-biznesu.

Na wydarzeniu nie brakowało naprawdę znanych twarzy. Pojawiła się Kasia Figura, która przyciągała uwagę odważną stylizacją odsłaniającą nogi, były Alicja Węgorzewska, Dorota Gardias w białym wdzianku, Anna Markowska kusząca nogą w koronkach, Małgorzata Opczowska w eleganckiej kreacji z dekoltem, Anna Oberc, Joanna Senyszyn ze słynnymi, czerwonymi koralami na szyi czy Iwona Węgrowska w zmysłowym wydaniu. Pojawili się Rafał Zawierucha, Paweł Deląg, Antek Smykiewicz, Marek Krupski, zaśpiewała Kaeyra, a przed konsolą DJ-a stanął Leon Myszkowski. A to jeszcze nie wszyscy!

Sam zainteresowany sprawiał wrażenie wyjątkowo spokojnego i szeroko się uśmiechał, jakby cały skandal w ogóle go nie dotyczył.

