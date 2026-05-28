Doda brutalnie o przywłaszczeniach kulturowych. Amerykanie odkryli nie tylko kompot!

Paula Dąbrowska
2026-05-28 10:00

Obecnie świat to jedna, wielka globalna wioska. Nic dziwnego, że z roku na rok szybciej odkrywamy kolejne dania z innych krajów, bo przepisy są łatwo dostępne. Okazało się, iż Amerykanie poszli o krok dalej. Poznają na TikToku polską kuchnię! Doda postanowiła na to szybko zareagować, bo niektóre nazwy... są momentami naprawdę dziwne.

Przywłaszczenie kulturowe - co to jest?

Jedna z popularniejszych i najstarszych encyklopedii na świecie "Britannica" opisała przywłaszczenie kulturowe jako

"gdy członkowie grupy większościowej przejmują elementy kulturowe grupy mniejszościowej w sposób wyzyskujący, lekceważący lub stereotypowy". 

Koncepcja zyskała popularność w latach 80. i początkowo dotyczyła Afroamerykanów. Później rozwinęła się ona na inne dziedziny życia. Eksperci tutaj dali jako przykład teledysk "Vogue" Madonny, w którym zaprezentowano taniec wywodzący się z gejowskiej subkultury dragball. Chociaż w teledysku pojawiły się osoby z tego środowiska, wiele osób z LGBTQ+ uznało to za przywłaszczenie, szczególnie, że piosenkarka zarobiła na tym dobre pieniądze. 

Również w Stanach Zjednoczonych wybuchła niemała afera o przywłaszczenie kulturowe w 2010 roku. Wtedy to popularne na Coachelli stały się indiańskie kapelusze. Rdzenne ludy nie ukrywały swojego oburzenia, ponieważ jest to jeden z elementów ich tożsamości. 

Doda reaguje na "poznanie kompotu" 

Niedawno w mediach społecznościowych, szczególnie po drugiej stronie Oceanu Atlantyckiego, wybuchła moda na picie kompotu. Amerykanie zaczęli masowo gotować różne owoce i zaskoczeni... pili je ze smakiem. Polacy szybko się oburzyli i zaczęli pisać to TikTokerów, że to nie są "gotowane owoce", tylko polski kompot. Co ciekawe, do całej sprawy w rozmowie z Kozaczkiem odniosła się sama Doda.

- Jeżeli ktoś podpisuje się pod trendami zachodu ludzi, którzy się fascynują kompotem i pierwszy raz odkryli przeciąg w domu, i na rosół mówią chicken tea, no to propagujcie ten cancel culture i wchodźcie im wszystkim w dupę. Po prostu cancellujcie swoich polskich artystów - podsumowała brutalnie Doda. 

Amerykanie odkrywają Polskę. Tak nazywają nasze dania

Przeciąg czy kompot to dopiero początek amerykańskich trendów, które w Polsce są... narodowymi i ważnymi daniami.

  • Chicken tea (tł. herbata z kury) nazwano nasz... polski rosół. Amerykanie piją go często w kubkach.
  • Egg tea (tł. zupa z jajek) - tak Amerykanie nazwali nasz polski żurek. 
  • Sauerkraut Juice to woda z kapusty kiszonej. Tak, Amerykanie niechętnie ją jedzą, ale chętnie piją.
  • Dla USA kanapki to dwie połączone kromki chleba. Niedawno odkryli polską odpowiedź -Open-Faced Sandwiches (tł. otwarte kanapki), czyli kanapka... z jednej kromki chleba,
  • Polish Gnocchi to po prostu polskie kopytka.
  • Chicken cabbage (tł. kapusta z kurczakiem) to... bigos. Co ciekawe, Amerykanie jedzą ją nawet w formie zupy! 
  • Polska mizeria została nazwana przez Amerykanów... cucumber salat (tł. sałatka z ogórka). Co ciekawe, jedzą ją w różnych wariacjach! 
  • Placki ziemniaczane zyskały za to przydomek potato cake (tł. ciasto ziemniaczane).

Polscy influencerzy masowo o tym nagrywają rolki i wytykają Amerykanom "odkrywanie świata". Boją się, co będzie kolejne. 

