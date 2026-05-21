Amerykanki odkryły kompot i oszalały na jego punkcie. Polki się śmieją. "A niby to my jesteśmy zacofani"

Amerykańskie TikTokerki ogłosiły "odkrycie" kompotu truskawkowego, promując go jako nowy superfood, który ma poprawić kondycję skóry.

W sieci krążą filmy, na których młode dziewczyny gotują truskawki, wierząc w odmładzające właściwości tego napoju.

Słowianki z ironicznym uśmiechem obserwują ten trend, przypominając, że kompot to dla nich tradycyjny element kuchni od pokoleń.

Amerykanki odkryły... kompot. Słowianki pukają się w czoło

Media społecznościowe rządzą się swoimi prawami i raz na jakiś pewne trendy się wybijają. Od pewnego czasu mówi się o modzie na Słowianki na TikToku. W zeszłym roku Amerykanki zajadały się kasza gryczaną i przekonywały, że to nowe odkrycie jedzeniowa. Europejska część TikToka zwracała uwagę, że jedyny słuszny sposób jedzenia kaszy gryczanej to mięso w sosie i ogórki kiszone. Przez pewien czas na TikToku mocno wybijał się także trend "Slavic stare" czyli charakterystyczne spojrzenie, które w nieznacznych gestach wyrażało brak zainteresowania i nudę. W Ameryce tego rodzaju spojrzenie uchodziło za chłodne i czasem pogardliwe, a dla Słowianek miało być czymś naturalnym. Trend ten pokazywał, że jedynie Słowianki potrafią samymi oczami pokazać swoje emocje, a także, że jest je bardzo trudno zadowolić.

Teraz nastał czas na nowy trend. Amerykańskie tiktokerki zaczęły lansować... kompot truskawkowy. Ma to być nowy superfood, za który Twoja skóra Ci podziękuję. Do sieci trafił prawdziwy wysyp filmików, na których młode dziewczyny gotują truskawki w wodzie, a następnie wypijają uzyskany w ten sposób kompot i jedzą ugotowane owoce. Amerykanki wierzą, że ten sposób wpłynie na stan ich cery i zapewni młody wygląd. Trend ten szybko dotarł do Europy i wywołał konsternacje. Europejki śmieją się, że Amerykanie w końcu odkryli kompot. - A mówią, że to my jesteśmy zacofani - można przeczytać w komentarzach pod viralowymi filmikami. Sieć zalały ironicznie wypowiedzi polski użytkowników TikToka, którzy pytają się, jak to możliwe, że coś, co my Polacy popijaliśmy jeszcze w PRL-u dopiero teraz dotarło do Ameryki. Wychodzi na to, że Amerykanie tak bardzo zakochani w słodkich napojach gazowanych dopiero teraz odkryli, że można gotować wywary owocowe i je pić.

To nie wszystko! Amerykanie odkrywają... rosół

Jakby tego było mało, pojawił się kolejny trend. Nieco mnie popularny od wspomnianego kompotu, ale dla Polek równie intrygujący. Wiele amerykańskich tiktokerek pokazuje przepis na chicken tea. Domyślacie się,o co chodzi? Tak, Amerykanki gotują kurczaka w wodzie z dodatkiem warzyw i przypraw, a następnie to piją. Brzmi znajomo? Według nas wszystko się zgadza, była kasza na drugie danie, to przyszła pora na rosół jako zupa, oraz kompot do popicia.

