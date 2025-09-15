To mój sekretny przepis na jesień. Kompot z jabłek, który robi się sam, a zapach unosi się w całym domu. Kompot na jesień

- Tradycyjny kompot z jabłek powraca, oferując zdrową alternatywę dla współczesnych napojów.
- Odkryj jego prozdrowotne właściwości: wspiera odporność, trawienie i detoksykację organizmu.
- Zastanawiasz się, jak łatwo przygotować ten aromatyczny napój? Sprawdź przepis i ciesz się smakiem jesieni!
Aromatyczny kompot z jabłek na jesień. Jak poznasz ten przepis, to jesień będzie miała zapach jabłek
W PRL-u kompot robiły praktycznie wszystkie gospodynie. W sklepach nie było tak wielu soków owocowych oraz napojów gazowanych. Polacy radzili sobie inaczej i sięgali do natury. Kompoty z jabłek, śliwek czy wiśni były bardzo popularnej. Z czasem moda ta przeminęła, a młode pokolenie praktycznie nie wie, czym jest kompot. Obecnie, często jedynym kompotem, jaki jest przygotowywany w wielu domach jest kompot z suszu. To tradycyjny napój z suszonych owoców, głównie śliwek, który spożywa się zimą, w okresie Bożego Narodzenia.
My w tym sezonie polecamy Ci kompot z jabłek. To nie tylko bomba witaminowa, ale także prawdziwie naturalny smak. Tak napój pozytywnie wpłynie na organizm i będzie wspomagał odporność w sezonie chorób. Kompot z jabłek dzięki zawartości błonnika będzie wspierał trawienie, a witamy A,C, E oraz z grupy B wzmocnią cały organizm. Dodatkowo jabłka wykazują silne właściwości detoksykacyjne i neutralizują działanie wielu toksyn. Regularne picie kompotu z jabłek może pomóc w walce z wysokim poziomem cholesterolu, a także chronić przed chorobami serca i miażdżycą.
Pyszny kompot z jabłek - przepis
Do przygotowania kompotu z jabłek potrzebujesz tylko dwa składniki - wodę oraz 1,5 kg jabłek. Eksperci wskazują, że dobrze jest wymieszać ze sobą różne gatunki owoców. Dzięki temu kompot będzie bardziej aromatyczny i smaczny.
- Jabłka dokładnie umyj.
- Usuń ogonki. Zostaw ogryzki i skórki.
- Pokrój jabłka na mniejsze kawałki.
- Zalej 1,5 litra wody.
- Gotuj nie niewielkim ogniu, pod przykryciem, przez około 45 minut.
- Opcjonalnie możesz dodać niewielką ilość cukru.
- Kiedy jabłka zaczną się rozpadać, zdejmij z ognia i usuń ogryzki i skórę owoców.
- Przelej do dzbana i gotowe.