To mój sekretny przepis na jesień. Kompot z jabłek, który robi się sam, a zapach unosi się w całym domu. Kompot na jesień

Tradycyjny kompot z jabłek powraca, oferując zdrową alternatywę dla współczesnych napojów.

Odkryj jego prozdrowotne właściwości: wspiera odporność, trawienie i detoksykację organizmu.

Zastanawiasz się, jak łatwo przygotować ten aromatyczny napój? Sprawdź przepis i ciesz się smakiem jesieni!

Aromatyczny kompot z jabłek na jesień. Jak poznasz ten przepis, to jesień będzie miała zapach jabłek

W PRL-u kompot robiły praktycznie wszystkie gospodynie. W sklepach nie było tak wielu soków owocowych oraz napojów gazowanych. Polacy radzili sobie inaczej i sięgali do natury. Kompoty z jabłek, śliwek czy wiśni były bardzo popularnej. Z czasem moda ta przeminęła, a młode pokolenie praktycznie nie wie, czym jest kompot. Obecnie, często jedynym kompotem, jaki jest przygotowywany w wielu domach jest kompot z suszu. To tradycyjny napój z suszonych owoców, głównie śliwek, który spożywa się zimą, w okresie Bożego Narodzenia.

My w tym sezonie polecamy Ci kompot z jabłek. To nie tylko bomba witaminowa, ale także prawdziwie naturalny smak. Tak napój pozytywnie wpłynie na organizm i będzie wspomagał odporność w sezonie chorób. Kompot z jabłek dzięki zawartości błonnika będzie wspierał trawienie, a witamy A,C, E oraz z grupy B wzmocnią cały organizm. Dodatkowo jabłka wykazują silne właściwości detoksykacyjne i neutralizują działanie wielu toksyn. Regularne picie kompotu z jabłek może pomóc w walce z wysokim poziomem cholesterolu, a także chronić przed chorobami serca i miażdżycą.

Pyszny kompot z jabłek - przepis

Do przygotowania kompotu z jabłek potrzebujesz tylko dwa składniki - wodę oraz 1,5 kg jabłek. Eksperci wskazują, że dobrze jest wymieszać ze sobą różne gatunki owoców. Dzięki temu kompot będzie bardziej aromatyczny i smaczny.

Jabłka dokładnie umyj.

Usuń ogonki. Zostaw ogryzki i skórki.

Pokrój jabłka na mniejsze kawałki.

Zalej 1,5 litra wody.

Gotuj nie niewielkim ogniu, pod przykryciem, przez około 45 minut.

Opcjonalnie możesz dodać niewielką ilość cukru.

Kiedy jabłka zaczną się rozpadać, zdejmij z ognia i usuń ogryzki i skórę owoców.

Przelej do dzbana i gotowe.