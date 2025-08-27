Gdy gniją mi jabłka, robię z nich ocet. Moja rodzina jest wdzięczna za ten aromatyczny przepis

Marnowanie żywności to globalny problem, ale nawet gnijące jabłka można kreatywnie wykorzystać, by ograniczyć odpady.

Z dojrzałych jabłek łatwo przygotujesz domowy ocet jabłkowy, który przyda się nie tylko w kuchni, ale i do sprzątania.

Poznaj prosty przepis na ocet jabłkowy i odkryj jego wszechstronne zastosowania: od wsparcia trawienia po naturalny kosmetyk!

Jak wykorzystać gnijące jabłka?

Marnowanie żywności to ogromny problem, z jakim zmagają się wysoko rozwinięte kraje. Według rządowych danych w Polsce rocznie marnuje się około 5 ton żywności, co przekłada się na 126 kg jedzenia na osobę. W warunkach domowych warto zadbać o przetwarzanie żywności i ponowne wykorzystywanie jedzenia. Dojrzałe jabłka można wykorzystać na wiele sposobów. Najpopularniejsze to oczywiście przygotowanie z nich szarlotki, placków, czy przecierów. Nieco mniej znanym sposobem jest przyrządzenie własnego octu jabłkowego. Zawsze przydaje się on w kuchni, a możesz wykorzystać go również do sprzątania. Zobacz, jak szybko zrobić domowy ocet jabłkowy.

Przepis na domowy ocet jabłkowy

Do przygotowania octu jabłkowego będziesz potrzebować:

1kg bardzo dojrzałych jabłek,

1 litr wody,

3 łyżki miodu,

2 łyżki cukru.

W garnku zagotuj wodę i odstaw do wystygnięcia. Dodaj do niej miód oraz cukier i całość dokładnie wymieszaj. W następnej kolejności obierz jabłka ze skóry i usuń wszystkie nadgniłe fragmenty. Wydrąż gniazda i ogonki. Jabłka pokrój na ćwiartki, włóż do słoika, a następnie zalej roztworem wody z cukrem i miodem. Słoik przykryj lnianą ściereczką i owiń gumką recepturką. Odstaw go w ciepły i ciemne miejsce. Przez pierwszy tydzień dwa razy dziennie dokładnie wymieszaj wszystko. Po tym czasie odstaw mieszankę na 4 tygodnie. Ocet jabłkowy będzie gotowy do użytku po około 5 tygodniach.

Do czego wykorzystać domowej roboty ocet jabłkowy?

Ocet jabłkowy zawiera wiele cennych składników, a tym między innymi witaminy, pektyny, biotynę, a także wapń, miedź, magnes oraz krzem.

Sprzątanie - ocet jabłkowy, podobnie jak spirytusowy świetnie sprawdza się do czyszczenia. Możesz mieszać go w wodą i wykorzystać do mycia blatów kuchennych, okien, a także ekranów. Ocet jabłkowy może także być wykorzystany podczas mycia podłóg, paneli oraz płytek.

Do picia - ocet jabłkowy dobrze wpływa na trawienie. Poprawia wchłanianie się substancji odżywczych oraz reguluje poziom cukru we krwi. Picie octu jabłkowego może wzmacniać odporność, a także wspomagać odchudzanie.

Jako naturalny kosmetyk - ocet jabłkowy świetnie nabłyszcza włosy i rozjaśnia przebarwienia skórne. Często jest stosowany w domowych kosmetykach, takich jak wcierki do skóry głowy oraz maseczki.