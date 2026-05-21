KILIAN PARIS powraca na Festiwal Filmowy w Cannes i zagości w kultowym Carlton Cannes

Szczególnym momentem tegorocznego udziału marki była obecność Heidi Klum - międzynarodowej supermodelki i ikony popkultury, która pojawiła się w Cannes jako przyjaciółka domu KILIAN PARIS u boku założyciela i dyrektora kreatywnego marki, Kiliana Hennessy. Twórca, określany mianem „perfumiarza gwiazd”, od lat buduje wyjątkowy świat zapachów łączących francuskie dziedzictwo perfumeryjne z nowoczesnym podejściem do luksusu.Na tę okazję Heidi Klum wybrała zapach Her Majesty by KILIAN PARIS, natomiast Kilian Hennessy pojawił się w towarzystwie jednej z najbardziej rozpoznawalnych kompozycji marki - Angels’ Share.

Wśród gości i osobowości obecnych na czerwonym dywanie Cannes 2026, które wybrały kompozycje KILIAN PARIS, znaleźli się również:

Coco Rocha - Her Majesty

Iris Mittenaere - Her Majesty

Izabel Goulart - Her Majesty

Ola Farahat - Good Girl Gone Bad

Kevin Trapp - Angels’ Share

Garbo Zhu - Angels’ Share

Sommyyah Awan - Angels’ Share

Obecność KILIAN PARIS podczas Festiwalu Filmowego w Cannes po raz kolejny podkreśla silną pozycję marki w świecie współczesnego luksusu oraz jej naturalny dialog ze światem filmu, sztuki i międzynarodowej kultury.

