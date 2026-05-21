KILIAN PARIS powraca na Festiwal Filmowy w Cannes i zagości w kultowym Carlton Cannes

Karolina Piątkowska
Materiały prasowe
2026-05-21 9:46

Z okazji 79. rocznicy Festiwalu Filmowego w Cannes, KILIAN PARIS dołącza do obchodów i po raz czwarty z rzędu odnawia swoją rezydencję w legendarnym Carlton Cannes.

Szczególnym momentem tegorocznego udziału marki była obecność Heidi Klum -  międzynarodowej supermodelki i ikony popkultury,  która pojawiła się w Cannes jako przyjaciółka domu KILIAN PARIS u boku założyciela i dyrektora kreatywnego marki, Kiliana Hennessy. Twórca, określany mianem „perfumiarza gwiazd”, od lat buduje wyjątkowy świat zapachów łączących francuskie dziedzictwo perfumeryjne z nowoczesnym podejściem do luksusu.Na tę okazję Heidi Klum wybrała zapach Her Majesty by KILIAN PARIS, natomiast Kilian Hennessy pojawił się w towarzystwie jednej z najbardziej rozpoznawalnych kompozycji marki - Angels’ Share.

Wśród gości i osobowości obecnych na czerwonym dywanie Cannes 2026, które wybrały kompozycje KILIAN PARIS, znaleźli się również:

  •  Coco Rocha - Her Majesty
  •  Iris Mittenaere - Her Majesty
  • Izabel Goulart - Her Majesty
  •  Ola Farahat - Good Girl Gone Bad
  •  Kevin Trapp - Angels’ Share
  •  Garbo Zhu - Angels’ Share
  •  Sommyyah Awan -  Angels’ Share

Obecność KILIAN PARIS podczas Festiwalu Filmowego w Cannes po raz kolejny podkreśla silną pozycję marki w świecie współczesnego luksusu oraz jej naturalny dialog ze światem filmu, sztuki i międzynarodowej kultury.

