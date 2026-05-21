Prezent, który dopasowuje się do stylu życia każdej mamy

Dla mamy, która jest zawsze w ruchu - zestaw FAQ™ 202

Są kobiety, które nie zwalniają tempa nawet na chwilę. Dla nich biohacking oznacza sprytne rytuały i maksymalną efektywność. FAQ™ 202 wykorzystuje terapię światłem LED o pełnym spektrum (8 długości fal, w tym światło bliskiej podczerwieni), aby redukować oznaki starzenia, przywracać skórze blask i poprawiać jej strukturę. Elastyczna konstrukcja z silikonu klasy medycznej idealnie dopasowuje się do twarzy, zapewniając komfort użytkowania, a możliwość personalizacji ustawień w aplikacji pozwala dostosować urządzeniedo aktualnych potrzeb skóry. Bezprzewodowa forma sprawia, że urządzenie naturalnie wpisuje się w codzienny rytm dnia — nawet ten wypełniony po brzegi.

W zestawie znajduje się także nowe serum FAQ™ Red Light Peptide Serum z peptydami wspierającymi produkcję kolagenu, ekstraktem z narcyza morskiego, kwasem hialuronowym,zieloną herbatą oraz regenerującym wyciągiem z wąkroty azjatyckiej.

Dla mamy, która potrafi wszystko - zestaw FAQ™ 402

Są kobiety, które jednocześnie planują, organizują, wspierają, pamiętają i… wciąż znajdują czas dla innych. FAQ™ 402 powstało właśnie dla nich. To urządzenie liftingujące wykorzystujące mikroporądy oraz czerwone światło LED zostało stworzone z myślą o poprawie jędrności skóry twarzy i szyi. Łączy technologię mikroporądów, masaż T-Sonic™ oraz wielospektralne światło LED, pomagając wygładzić zmarszczki, poprawić elastyczność skóry i przywrócić jej naturalny blask.

Technologia elektroporacji wykorzystuje kontrolowane impulsy elektryczne do tymczasowego otwierania mikrokanałów w naskórku, dzięki czemu składniki aktywne mogą przenikać jeszcze skuteczniej. W zestawie znajduje się również baza FAQ™ P1 Manuka Honey Primer.

Dla mamy zdecydowanej - zestaw FAQ™ 102

Mamy mają swoje sekrety i własne sposoby na codzienne cuda. Gdyby istniała różdżka do odmładzania skóry, mogłaby wyglądać właśnie jak FAQ™ 102. To zaawansowane urządzenie anti-aging łączy technologię EMS, fale radiowe oraz światło LED, oferując efekt profesjonalnej pielęgnacji gabinetowej w domowym zaciszu. Pomaga poprawić napięcie skóry, zwiększyć jej elastyczność i zmniejszyć widoczność utraty jędrności, zapewniając bardziej wymodelowany oraz uniesiony wygląd twarzy. W zestawie znajduje się FAQ™ P1 Manuka Honey Primer.

Dla mamy, która kocha naturalny glow - LUNA™ 4

Klasyczna, skuteczna i pięknie zaprojektowana. Dla mam, które nie potrzebują skomplikowanych rytuałów ani przesadnych obietnic. LUNA™ 4 to urządzenie do głębokiego oczyszczania skóry wykorzystujące pulsacje T-Sonic™ oraz ultrahigieniczne silikonowe wypustki. Usuwa do 99% zanieczyszczeń, jednocześnie poprawiając mikrokrążenie izwiększając wchłanianie składników aktywnych z pielęgnacji. Personalizowane tryby pracy oraz funkcja ujędrniającego masażu zamieniają codzienne oczyszczanie w pełnoprawny rytuał beauty i to w zaledwie minutę.

W zestawie znajduje się LUNA™ Micro-Foam Cleanser 2.0 z aminokwasami, witaminą E oraz centellą asiatica.

Dla mamy, która ma “good hair day” każdego dnia - zestaw LUNA™ 4 hair

Dla niej świetne włosy nie są wyjątkiem, lecz codziennością. LUNA™ 4 hair łączy czerwone światło LED z masażem T-Sonic™, pomagając odblokować ujścia mieszków włosowych, poprawić mikrokrążenie skóry głowy i stworzyć optymalne warunki dla wzrostu mocniejszych, gęstszych i zdrowszych włosów. Urządzenie może być stosowane razem z olejkami i serum do skóry głowy, zwiększając ich wchłanianie i skuteczność działania.

Dla mamy, która stawia na wellbeing - zestaw UFO™ 3

Dla kobiet, które dbają o siebie holistycznie, biohacking oznacza przede wszystkim równowagę. UFO™ 3 przenosi doświadczenie luksusowego SPA do domowej łazienki, oferując widoczną poprawę kondycji skóry już po tygodniu stosowania. Urządzenie wykorzystuje czerwone światło LED, krioterapię, termoterapię oraz pulsacje T-Sonic™,pomagając ujędrnić skórę i intensywnie ją nawilżyć. Dzięki technologii Hyper-Infusion poziom nawilżenia skóry może wzrosnąć o ponad 120% już w 90 sekund, zapewniając efekt natychmiastowego wygładzenia, wypełnienia i świeżości.

W zestawie znajdują się maski: H2Overdose (x6), Youth Junkie (x6), Manuka Honey (x6) oraz Acai Berry (x6).

Poza ofertami specjalnymi marka przygotowała także atrakcyjne rabaty na inne bestsellery FOREO, m.in. PEACH™ 2, BEAR™ 2 oraz KIWI™ Derma. Promocją objęto również viralowe kosmetyki pielęgnacyjne, takie jak SUPERCHARGED™ Ultra-Hydrating Sleeping Mask, SUPERCHARGED™ HA+PGA Triple-Action Intense Moisturizer czy KIWI™ Pore Minimizing Toner Pads.