Nigdy nie wrzucaj tego do rosołu. Zabija prawdziwy smak zupy

KLJU
2026-05-17 4:27

Dla większości z nas rosół to podstawa tradycyjnego obiadu, symbol polskiej kuchni i domowy sposób na przeziębienia. Jego głębia, piękny kolor i działanie rozgrzewające biorą się z długiego gotowania świeżych składników. Wielu z nas jednak psuje ten efekt, dorzucając pewien popularny dodatek w błędnym przekonaniu, że poprawi to aromat zupy. Zobacz, czego unikać, by zachować wyjątkowe walory złocistego bulionu.

Rosół

i

Autor: Pixabay.com
  • Złocisty bulion to podstawa domowego menu, jednak łatwo zrujnować jego aromat.
  • Powszechnie stosowana przez Polaków przyprawa niszczy, a nie poprawia smak dania.
  • Dowiedz się, z czego zrezygnować, by uzyskać czysty i pyszny wywar.

Rosół to bez wątpienia król polskich stołów, zwłaszcza w niedzielę. Tradycyjnie przygotowywany na wolnym ogniu z najlepszego mięsa i warzyw, stanowi nie tylko pożywny posiłek, ale i naturalne lekarstwo na osłabienie. Niestety, nawet przy użyciu najdroższych składników efekt końcowy bywa rozczarowujący. Winny jest temu jeden konkretny produkt, po który często i chętnie sięgamy, przyprawiając wiele domowych dań. Wyeliminowanie tego dodatku to klucz do uzyskania idealnej zupy

Polecany artykuł:

Koniec z twardym i suchym mięsem. Ten jeden składnik gwarantuje idealnie soczys…
Rosół domowy: tradycyjny przepis na lekarstwo na wszystkie smutki

Kostka rosołowa niszczy smak zupy. Dlaczego powinieneś jej unikać?

Winowajcą całego zamieszania są kostki rosołowe, obecne w niemal każdej polskiej kuchni. Wrzucamy je do garnka z nadzieją na podkręcenie i pogłębienie smaku naszego wywaru. Skutek jest jednak zupełnie odwrotny – zamiast uwydatniać naturalne nuty mięsno-warzywne, ten dodatek całkowicie je zabija. Dzieje się tak za sprawą glutaminianu sodu. Ten sztuczny wzmacniacz sprawia wprawdzie, że zupa wydaje się intensywniejsza, ale jest to smak chemiczny i płaski. W rezultacie subtelne aromaty znikają, a nasze starannie przygotowane danie przypomina szybką zupkę z paczki.

Co gorsza, użycie kostki rosołowej odbiera zupie jej piękną, złotą barwę oraz klarowność. Prawdziwy, tradycyjny bulion nie wymaga żadnych sztucznych wspomagaczy, gdyż jego sekret leży w dobrych jakościowo produktach. Aby ugotować idealny wywar, wystarczy dobre mięso, dużo warzyw korzeniowych oraz naturalne zioła: świeży lubczyk, nać pietruszki czy ziele angielskie. To one gwarantują niepodrabialny, autentyczny smak, którego nie da się zastąpić żadnym gotowym proszkiem.

Rosół z naleśnikowymi roladkami i natką
Galeria zdjęć 13
Quiz. Polskie potrawy regionalne. Wiesz, co jada się na Podhalu, a co na Mazowszu?
Pytanie 1 z 15
Małdrzyki to tradycyjne placki z twarogu. Serwuje się je:
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

KUCHNIA POLSKA
ROSÓŁ