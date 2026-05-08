Mam swój patent na żywo zieloną sansewierię. Od kiedy nawożę ją tym rośnie jak szalona. Liście są mięsiste i aż chce się je dotykać. Nawóz do sansewierii

Sansewieria nazywana także wężownicą to jeden z najpopularniejszych kwiatów doniczkowych. Ceniona jest z uwagi na swoje małe wymagania oraz wyjątkową odporność. Sansewiera dobrze znosi czasowe przestoje w podlewaniu, a także zmiany miejsca. Najlepiej rośnie na stanowiskach z rozproszonym światłem, gdzie nie jest narażona na bezpośrednie promienie słoneczne, które mogą powodować poparzenie liści. Podlewanie sansewierii powinno odbywać się regularnie, ale nie za często. Najlepiej dostarczać wodę, gdy ziemia w doniczce jest już całkowicie sucha. W przypadku wężownicy o wiele więcej szkód niż susza może spowodować nadmiar wody. Sansewieria dobrze rośnie w warunkach domowych w Polsce. Nie wymaga dodatkowego nawilżania powietrza i nie trzeba zraszać jej liści.

Odżywny nawóz do kwiatów doniczkowych

Zdarza się jednak, że nawet tak odporna roślina, jak sansewiera zaczyna marnieć. Jej liście brązowieją i się zawijają. Najczęściej dzieje się tak na skutek podstawowych błędów w pielęgnacji. Może to oznaczać nadmiar wody lub promieni słonecznych, a także niedobory w substancjach odżywczych, takich jak fosfor oraz potas. Ponadto sansewieria do prawidłowego wzrostu potrzebuje żyznej i przepuszczalnej gleby.

Jeżeli sansewieria marnieje, a jej liście brązowieją to znak, że warto ją dodatkowo odżywić. W tym celu świetnie sprawdzi się domowa odżywka. Jest ona tania w przygotowaniu i dostarczy roślinie potrzebnych substancji odżywczych, w tym fosfor oraz potas. Do nawożenia sansewierii sięgnij po nawóz na bazie skórek po jabłkach. Przygotuj 3 duże jabłka i obierz je ze skórki. To właśnie skórki będą podstawą nawozu. Wrzuć obierki do miski i zalej 2 szklankami wody. Całość odstaw na jedną dobę. Po tym czasie przecedź płyn i rozcieńczaj go z wodą w proporcjach 1:1. Tak przygotowana odżywką podlewaj sansewierię raz na dwa tygodnie. Obierki po jabłkach szybko odżywią roślinę. Zawierają one naturalne antyoksydanty, które pozytywnie wpływają na kondycję wężownicy. Dodatkowo chronią one rośliny przed atakami grzybów oraz bakterii.

Jak zrobić domową odżywkę do sansewierii?

Odżywka z buraków to prawdziwa bomba witaminowa dla roślin. W szczególności w ogrodnictwie sprawdzają się skórki i obierki ponieważ to właśnie tam znajduje się wiele witamin i minerałów. Odżywianie kwiatów burakami dostarcza im potasu (pozytywnie wpływa na ogólny stan rośliny), fosforu (wspiera rozrost korzeni i bierze udział w procesach fotosyntezy), magnezu (dzięki niemu liście są zielone) oraz wapnia i żelaza (wspierają ściany komórkowe roślin i chronią przed chorobami).

Przygotowanie odżywki z buraków do odżywienia sansewierii jest banalnie proste. Gotując buraki na zupę nie pozbywaj się skórek. Pamiętaj tylko, by do roślin używać niesolone warzywa. Obierki z buraków wrzuć do garnka, zalej wodą i gotuj jeszcze przez około 30 minut. Po tym czasie ostudź wywar i przecedź go przez sito. Tak otrzymanym płynem podlewaj sansewierię raz w miesiącu. Na jedną roślinę starczy pół szklanki płynu.

