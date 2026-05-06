Dodaj łyżeczkę do sody oczyszczonej i nałóż na oblepiony starym tłuszczem ruszt żeliwny. Rozpuści lepki brud w pół godziny bez szorowania. Czyszczenie rusztu kuchenki gazowej

Czyszczenie żeliwnego rusztu kuchenki gazowej bywa wyzwaniem, ale istnieje prosty domowy sposób, by przywrócić mu blask.

Uporczywe zabrudzenia, takie jak przypalony tłuszcz, można skutecznie usunąć bez użycia silnej chemii i szorowania.

Dowiedz się, jak łatwo wyczyścić ruszt kuchenki gazowej, używając tylko kilku składników z domowej spiżarni!

Czyszczenie żeliwnego rusztu kuchenki gazowej domowym sposobem. Soda oczyszczona

Jednym z etapów mycia kuchenki gazowej jest wyczyszczenie jej żeliwnego rusztu. Uporanie się z przypalonymi resztkami jedzenia lub zaschniętym, wręcz obłapiającym kratki starym tłuszczem to prawdziwe wyzwanie. Możemy nawet regularnie czyścic żeliwny ruszt, a potem wystarczy chwila nieuwagi, aby coś wykipiało lub się rozlało. Wówczas nie tylko sama płyta kuchenki jest brudna, ale także jej ruszt i palniki. A zaniedbanie usuwania takich zabrudzeń na bieżąco sprawi, że po jakimś czasie czeka nas pracochłonne szorowanie rusztu i kuchenki. W końcu oblepione przypalonym tłuszczem kratki wyglądają po prostu niechlujnie. Wówczas szukamy szybkiego i skutecznego sposobu na wyczyszczenie rusztu i niestety najczęściej kończymy z silną chemią lub pracochłonnym szorowaniem kratek. Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że te czynności są zupełnie zbędne, a ruszt kuchenki gazowej, nawet taki mocno zabrudzony, można wyczyścić domowym sposobem wykorzystując do tego sodę oczyszczoną, płyn do naczyń i wodę.

Dodaj do sody oczyszczonej i nałóż na oblepiony tłuszczem ruszt żeliwny, a rozpuści lepki brud

Czyszczenie rusztu kuchennego rozpocznij od umieszczenia go w wannie lub większej misce. Następnie obficie posyp żeliwny ruszt sodą oczyszczoną i dodaj jedną łyżeczkę płynu di naczyń, a następnie zalej go taką ilością wrzątku, aby go całkowicie zakryć. Tę czynność najlepiej wykonać w dużej misce lub w wannie. Namaczamy kratki przez około 30 minut. Po tym czasie można je przetrzeć gąbką i przepłukać sporą ilością ciepłej wody. Soda oczyszczona w połączeniu z płynem do naczyń i gorącą wodą znakomicie usuwa zaschnięty tłuszcz i przypalone resztki jedzenia, które od dawna zalegają na żeliwnych kratkach. Co więcej, soda jest bezpiecznym środkiem czyszczącym, który na pewno nie uszkodzi kuchennego rusztu.

Domowe sposoby na wyczyszczenie kuchenki gazowej i jej palników

Czyszczenie kuchenki gazowej należy rozpocząć od zdjęcia z niej rusztu oraz palników. Emaliowaną lub szklaną powierzchnię kuchenki domyjesz płynem do naczyń, lub wodą z sokiem z cytryny. Mieszanka ta rewelacyjnie rozpuści wszelkiego rodzaju zabrudzenia. Sposób ten sprawdzi się również podczas czyszczenia płyty indukcyjnej. Do wyczyszczenia brudnych palników warto zastosować też ocet, który pod wpływem wyższej temperatury rozpuszcza tłuszcz i zaschnięty brud, dzięki czemu palniki są perfekcyjnie czyste i to bez silnej chemii czy pracochłonnego szorowania. Wystarczy wlać 1 litr octu do 2 litrów gorącej wody i namoczyć w tym roztworze brudnie palniki. Po 20 minutach delikatnie szorujemy ich powierzchnię, aby usunąć resztki zabrudzeń i gotowe. Palniki kuchenki gazowej będą jak nowe.

Quiz. Czy jesteś perfekcyjną panią domu? Sprawdź swoją wiedzę z domowych sposobów na porządek Pytanie 1 z 10 Domowym sposobem na elektryzowanie się firanek jest namoczanie ich w: wodzie z octem wodzie z sodą oczyszczoną wodzie z solą Następne pytanie

9