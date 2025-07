Doprowadź do wrzenia i zalej tym brudny ruszt kuchenki, a będzie jak nowy. Spalenizna zejdzie bez szorowania. Czyszczenie kuchenki gazowej

Doprowadź do wrzenia i zalej tym brudny ruszt kuchenki, a będzie jak nowy

Czyszczenie kuchenki gazowej oraz poszczególnych elementów wykonujemy nawet kilka razy w tygodniu. I o ile umycie samej płyty to tak naprawdę chwila, o tyle wyczyszczenie rusztu czy palników może okazać się sporym wyzwaniem. Dlatego bardzo ważne jest regularne czyszczenie tych elementów, aby utrzymać je w czystości. Niestety wiele z nas nie robi tego zbyt często i efekt jest taki, że oblepione przypalonym tłuszczem kratki wyglądają po prostu niechlujnie. Wówczas szukamy szybkiego i skutecznego sposobu na wyczyszczenie żeliwnego rusztu i niestety najczęściej kończymy z silną chemią lub pracochłonnym szorowaniem kratek. Prawda jest taka, że te czynności mogą być zupełnie zbędne, a ruszt kuchenki gazowej, nawet taki mocno zabrudzony, można wyczyścić domowym sposobem. Doprowadź roztwór wody z octem do wrzenia i zalej nim brudny ruszt kuchenki, a będzie jak nowy.

Czyszczenie rusztu kuchenki gazowej octem

Do wyczyszczenia żeliwnego rusztu kuchenki gazowej octem będziesz potrzebować większej miski - takiej aby cała kratka się w niej swobodnie mieściła. Umieść w niej kratkę, a w garnku zagotuj 5 litrów wody z dodatkiem 1 litra octu spirytusowego. Następnie, gdy roztwór się zagotuje, wlej go do miski i namaczaj brudne kratki przez około 2 godziny. Ocet jest świetnym środkiem czyszczącym. Rozprawi się tłuszczem i przypalonym brudem bez większego problemu, a dodanie do niego gorącej wody, sprawi, że jego właściwości czyszczące będą znacznie lepsze. Po upływie 2 godzin wyjmij z miski ruszt kuchenki i przetrzyj go ściereczką lub gąbką, aby usunąć pozostały brud.

Czyszczenie kuchenki gazowej. Co zrobić, aby była perfekcyjnie czysta?

Podczas czyszczenia kuchenki gazowej ważne jest, by umyć wszystkie jej elementy i zakamarki. Na początku zdejmij wszystkie palniki. Emaliowaną lub szklaną powierzchnię kuchenki domyjesz płynem do naczyń, lub wodą z sokiem z cytryny. Mieszanka ta rewelacyjnie rozpuści wszelkiego rodzaju zabrudzenia. Palniki gazowe i dysze z łatwością wyczyścisz, namaczając je w roztworze octu i ciepłej wody.