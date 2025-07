Sprzedawca ze sklepu z parkietami powiedział mi, aby dodała 3 łyżki tego do wody. Przetarte panele podłogowe zalśnią niczym diament. Bez smug, zacieków i bez octu. Mycie podłóg

Dodaj kilka łyżek tego do wody i umyj podłogi. Będą lśniące i bez smug

Czyszczenie podłóg to wcale nie taka prosta sprawa, ja mogłoby się wydawać. Robiąc ot nieumiejętnie nie tylko sprawimy, że cały parkiet będzie pokryty zaciekami oraz smugami, ale też stanie się brzydko matowy. Do mycia paneli podłogowych nie wystarczy mop, woda i płyn do podłóg. Przede wszystkim nie każdy mop nadaje się do czyszczenia paneli podłogowych. Wybieraj te z miękkim, ale nie za długim, włosiem. Dzięki temu ograniczysz ryzyko pojawienia się zacieków. Dbaj także, by mop był czysty i wymieniaj go raz na jakiś czas. Pamiętaj także, by podczas mycia podłóg wykonywać ruch wzdłuż paneli. Dzięki temu detergent lepiej się rozprowadzi.

W internecie można znaleźć wiele domowych sposób na mycie podłóg. Często są one równie skuteczne, co kupne płyny do podłóg, a kosztują o wiele mniej. Wśród internetowych porad prym wiedzie mieszanka octu i wody. Ocet świetnie odświeża czyszczone powierzchnie, działa antybakteryjnie, a także ogranicza ryzyko pojawienia się zacieków oraz smug. Okazuje się jednak, że jest inny sposób na czyszczenie podłóg. Może on sprawdzić się w przypadku osób, które zapach octu drażni.

Znajomy pracujący w sklepie z podłogami pokazał mi, że w niego w pracy parkiet myje się wodą z dodatkiem nabłyszczacza do zmywarek. Do dużego wiadra wlej 2 litry wody, dodaj 4 łyżki nabłyszczacza do zmywarek i kilka kropel płynu do naczyń. Całość dokładnie wymieszaj i miękkim mopem lub ściereczką przetrzyj panele podłogowe. Nabłyszczacz sprawi, że będą one lśniące i bez zacieków oraz smug. Sposób ten świetnie odświeża stare i bardzo zmatowiałe panele. W przeciwieństwie do octu jego zapach nie jest drażniący i nie spowoduje zniszczeń na malowanej podłodze.