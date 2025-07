Gdy pogodynka mówi o upałach wkładam to do doniczki z begoniami. Dzięki temu begonie kwitną przez całe lato bez utraty kwiatów w najwieksze upały! Pielęgnacja kwiatów doniczkowych latem

Włóż to do doniczki z begoniami, a wysokie temperatury i susza nie będą im straszne

Niektóre kwiaty doniczkowe są bardzo wrażliwe na zmienne warunki atmosferyczne. Szczególnie uciążliwe są upały. Mocne, palące słońce, a także brak wilgotności powietrza może sprawić, że kwiaty doniczkowe zaczną marnieć. Dotyczy to zarówno wieloletnich kwiatów trzymanych w domach, jak i tych pielęgnowanych w donicach na balkonach i tarasach. Na wysokie temperatury oraz susze wyjątkowo wrażliwe są begonie. Kwiaty te potrzebują stałego dostępu do wody, ziemia w doniczce powinna być cały czas lekko wilgotna. W przypadku begonii brak wody prowadzi do całkowitego obumarcia rośliny. Na początku kwiaty zaczynają opadać, a liście żółknąć, następnie dochodzi do zahamowania rozwoju rośliny. Jak zatem pielęgnować begonie latem, aby zawsze miały regularny dostęp do wody? W internecie niektórzy zalecają sposób z butelką. Wystarczy do plastikowej butelki nalać wodę i włożyć ją do góry nogami do ziemi doniczkowej. W ten sposób woda będzie się stopniowo uwalniać do ziemi. Jeszcze lepszym sposobem, z którego sama korzystam, są specjalne hydrożelowe kulki kwiatów. Hydrożel to substancja, która magazynuje wodę W postaci granulatu pomaga zachować odpowiednią wilgoć ziemi doniczkowej. Wystarczy włożyć kulki z hydrożelem do doniczki i delikatnie wymieszać z ziemią. Hydrożel stopniowo będzie oddawać wilgoć, z której będą korzystały begonie.

Jak pielęgnować begonie w czasie upałów?

Dbaj o podlewanie. Nawadniaj glebę za każdym razem, gdy wierzchnia warstwa zaczyna wysychać. Przestaw begonie na stanowisko z rozproszonym światłem. W czasie największych upałów możesz postawić je w półcieniu. Zadbaj o odpowiednią warstwę drenażu w doniczce. Zapobiegnie ona utracie wody.