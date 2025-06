Wystarczą 3 łyżki dodane do wody, a krzewy róż nie zmarnieją w trakcie upałów. Liście i kwiaty pozostaną soczyste i kolorowe. Nawóz do podlewania róż w czasie upałów

Wymieszaj 3 łyżki z wodą i podlewaj tym róże w czasie upałów. Dzięki temu nie zmarnieją

Prognozy pogody wskazują, że do Polski nadciąga fala upałów. Już w czwartek, 3 lipca termometry mogą wskazać się 35 stopni Celsjusza. Tak wysokie temperatury oraz palące słońce nie wpływają dobrze na rośliny. Kwiaty, byliny oraz krzewy chronią się przed promieniami słonecznymi zwijając liście i wstrzymując pewne procesy. W czasie upałów najważniejszych zabiegiem pielęgnacyjnym roślin jest oczywiście podlewania. Nie można jednak tego robić w ciągu dnia. Podlewanie latem powinno być wykonywane wczesnym rankiem, ub wieczorem, gdy promienie słoneczne nie są już tak bardzo intensywne i parzące. W czasie upałów należy unikać zraszania liści. W ten sposób można je poparzyć.

Krzewy róży w czasie upałów warto dodatkowo nawozić. Stosowanie odżywek nie tylko dostarcza do korzeniu potrzebne witaminy oraz minerały, ale także pomaga zatrzymywać wilgoć w glebie, co jest niezwykle istotne czasie panujących upałów. Do nawożenie krzewów róż w tym okresie świetnie sprawdzi się domowa odżywka z fusów z kwasy. To prawdziwa bomba witaminowa, która zawiera między innymi fosfor, potas oraz azot. Składniki te tworzą życiodajny trójkąt dla wielu rośliny. Wzmacniają układ korzeniowy i łodygowy, a także stymulują procesy wzrostu i kwitnienia. Nawóz z fusów po kawie sprawdzi się w czasie upałów ponieważ spulchnia on glebę i pomaga zatrzymać w niej wilgoć. To wyjątkowo potrzebny proces w czasie, gdy panują wysokie temperatury.

Do przygotowania odżywki do nawożenia krzewów róży potrzebne są 3 łyżki fusów po kawie (najlepiej świeżych) i 3 litry wody (najlepiej deszczówki) Całość należy dokładnie wymieszać i raz w tygodniu podlewać tym krzewy róży. Jeżeli nie masz czasu możesz także podsypać ziemię wokół róży świeżymi fusami z kawy. Wymieszają się one z glebą i pozytywne wpłyną na jej strukturę.

Jak pielęgnować krzewy róż w czasie upałów?

Podlewanie - rób to rano lub wieczorem. Podlewaj glebę wokół roślin,

Nawożenie - stosuj nawozy, które spulchniają glebę i zatrzymują w niej wilgoć,

Ściółkowanie - używanie torfu lub kory pomaga zatrzymywać wilgoć w glebie,

Usuwanie przekwitłych kwiatostanów - pomaga utrzymać krzew z dobrej kondycji.