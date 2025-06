Działkowiec pokazał mi domowy oprysk na czarną plamistość róż. Pan Stasio uratował moje krzewy róż. Wystarczy 1 łyżeczka tego i bardzo dokładny oprysk

Choroby grzybowe to poważny problem w ogrodzie. Sprzyja im wilgoć oraz ciasno posadzone rośliny. Przez to zarodniki grzybów przenoszą się pomiędzy krzewami. Czarna plamistość to choroba grzybowa atakująca przede wszystkim róże. Osłabia rośliny i prowadzi do ich obumierania. Znajomy działkowicz widząc moje zmagania z czarną plamistością róż pokazała mi szybki, ekologiczny oprysk, który pomaga z zwalczaniu choroby. Wystarczyło kilka oprysków, a moje róże znów były zielone i zdrowe.

i Autor: Shutterstock