Dodaję do oleju i pryskam róże. Szara pleśń nie ma szans w tej walce. Działa jak aspiryna ratująca rośliny. Domowy oprysk na choroby grzybowe krzewów róży

Domowy oprysk na szarą pleśń na krzewach róży. Usuwa zarodniki i ratuje rośliny

Rośliny w ogrodzie narażone są na niewiele chorób. Zdecydowana większość z nich rozwija się z grzybów pojawiających się w ogrodzie. Rozwojowi grzybów na roślinach sprzyjają często niekorzystne warunki pogodowe lub ataki szkodników. Jedną z najczęściej występujących chorób grzybowych w polskich ogrodach jest szara pleśń. Jest to choroba grzybowa wywoływana przez grzyb Botrytis cinerea. Atakuje ona krzewy róż, pomidory, ogórki, truskawki, a także inne krzewy ozdobne. Szara pleśń bardzo szybko niszczy rośliny i prowadzi do ich całkowitego obumarcia. Jak rozpoznać szarą pleśń? Na początku za zainfekowanych liściach oraz pędach pojawią się szary nalot, który powoduje gnicie oraz obumierania pędów. W konsekwencji roślina przestaje rosnąć i w końcu całkowicie umiera. Rozwojowi szarej pleśń sprzyja nadmierna wilgoć powietrza, brak słońca oraz niewystarczająca cyrkulacja. Do walki z szarą pleśnią najczęściej wykorzystuje się opryski z fungicydami.

Istnieją domowe sposoby walki z szarą pleśnią. To naturalne opryski zawierające środki grzybobójcze. Jednym z najskuteczniejszych domowych sposobów na szarą pleśń krzewów róży jest oprysk z sody oczyszczonej. To ekologiczny środek wykazujący działanie bakteriobójcze i grzybobójcze. Soda oczyszczona usuwa zarodniki grzyby oraz chroni przed ich ponownymi atakami. Jak przygotować oprysk przeciwko szarej pleśń na róże? Rozpuść 1 łyżkę stołową sody oczyszczonej w 4 litrach przegotowanej i wystudzonej wody. Dodaj 1 łyżkę oleju i całość dokładnie wymieszaj. Dodatek oleju sprawi, że oprysk nie spłynie z roślin i dłużej utrzyma się na liściach oraz pędach, a soda oczyszczona będzie mogła lepiej działać. Opryskuj tym róże przez kilka tygodni. Pamiętaj, by opryski stosować w bezdeszczowe wieczory tak, by słońce nie popaliło opryskanych roślin.