Spryskaj tym ogórki, a zaraza nie wyżre plonów. Naturalny oprysk od babki z Podlasia na choroby grzybowe w ogórkach, który podwaja plony. Możesz stosować, gdy ogórki owocują

Zaraza ogórków - czym jest i dlaczego jest taka niebezpieczna

Zaraza ogórków to najczęściej występująca choroba grzybowa. Pojawia się ona zarówno na profesjonalnych plantacjach, jak i na niewielkich grządkach w ogródkach i na działkach. Wywołują ją grzyby z rodziny mączniakowatych. W zależności od rodzaju grzybów choroba ta alternatywnie może być nazywana także mączniakiem prawdziwym lub mączniakiem rzekomym. Zaraza ogórków to poważny stan, w którym bezpośrednio zagrożone są całe plony. Objawia się ona przede wszystkim zmianami w obrębie liści. W przypadku mączniaka prawdziwego biały nalot pojawia się na zewnętrznej stornie liści. Mączniak rzekomy sprawia, że na liściach pojawia się oliwkowy nalot oraz fioletowe siedliska zarodników od spodu.

Zaraza ogórków to choroba, która wpływa na jakość oraz intensywność plonów. Zainfekowane rośliny często wstrzymują owocowanie, a ogórki przestają dojrzewać. Te owoce, które uda się wyhodować nie nadają się do spożycia. Warto pamiętać, że rozwojowi chorób grzybowych sprzyjają warunki atmosferyczne. Ciepłe powietrze, a także wilgoć stanowią idealne warunki do namnażania się grzybów.

W walce z zarazą ogórków skuteczne są opryski. Profesjonalni ogrodnicy najczęściej polecają opryski na bazie miedzi i cynku. Warto jednak wiedzieć, że tego rodzaju opryski stosuje się w fazie największego zagrożenia, niż wcześniej niż w okresie końca fazy rozwoju kwiatostanów.

Wymieszaj ze sobą te 2 składniki i pryskaj ogórki. Domowy oprysk na zarazę ogórków

Domowe opryski na choroby roślin mogą stanowić rewelacyjne zabiegi pielęgnacyjne lub uzupełnienie profesjonalnego działania. Na zarazę ogórków najczęściej polecane jest połączenie sody oczyszczonej oraz mleka. Sama przetestowałam ten sposób i moje ogórki są wolne od chorób grzybowych. Soda oczyszczona to znany i naturalny środek grzybobójczy. Wzmacnia ona odporność roślin oraz przeciwdziała atakom zarodników. Mleko z kolei poprawia strukturę gleby oraz dostarcza ogórkom wapń. Stosowanie oprysków na bazie mleka oraz sody oczyszczonej pomaga wzmacniać kondycję roślin i chronić przed atakami chorób oraz szkodników.

