Mój mąż, co sobota, wrzuca to do klopa. W 2 godziny z muszli klozetowej przestaje brzydko pachnieć, a osady znikają. Sposób na pachnącą toaletę

Patent mojego męża na czystą muszlę klozetową. Usuwa zacieki i brzydkie zapachy bez szorowania

Nawet dziecko wie, że muszla klozetowa to jedno z najbrudniejszych miejsc w całym domu. Regularne czyszczenie toalety wpływa nie tylko na estetykę pomieszczenia, ale także jest sprawą naszej higieny. Praktycznie każde badanie wykazuje, że na ściankach muszli klozetowe zbierają się groźne dla naszego zdrowia bakterie, w tym E. coli. Z tego też powodu ważne jest nie tylko częstotliwość i dokładność czyszczenia toalety, ale również zastosowane środki. Klasycznie muszlę klozetową czyści się profesjonalnymi płynami do WC, które zabijają bakterie oraz zarazki z powierzchni, a także tworzą antybakteryjną osłonę ochronną. Czasem jednak tylko płyn do WC to za mało i trzeba się wesprzeć domowymi sposobami.

Jednym z najczęstszych objawów, że toaleta może być niewłaściwie czyszczona jest brzydki zapach. Nieprzyjemne aromaty ulatniające się z muszli klozetowej mogą świadczyć o złym czyszczeniu, w rurach zalegają złogi i bakterie, które są odpowiedzialne na smród. Jest on szczególnie wyczuwany w ciepłą i duszną pogodę. Zdarza się, że brzydkie zapachy z toalety mogą świadczyć o problemach z kanalizacją i wtedy niezbędna będzie wizyta hydraulika.

Na szczęście w wiekszości przypadków wystarczy niewielka zamiana, a z muszli klozetowej przestaje brzydko pachnieć. Mój mąż odkrył przypadkiem świetny sposób na czyszczenie toalety i pozbycie się brzydkich zapachów. Przygotujesz go z 2 składników, a zadziała lepiej niż kupne. Przygotuj 1 miarkę proszku do prania i dodaj do niej niewielką ilość zwykłej pasty do zębów. Całość wrzuć do muszli i rozetrzyj po ściankach. Zostaw bez spłukiwania na około 30 minut. Pasta do zębów w połączeniu z proszkiem do prania świetnie zniwelują brzydkie zapachy i pozostawią muszlę klozetową idealnie czystą.

Jak prawidłowo czyścić muszlę klozetową?

Pamiętaj, że bakterie i osady gromadzą się również pod deską sedesową, na zawiasach, na zewnątrz muszli oraz u jej podstawy. Zaniedbanie tych miejsc sprawi, że toaleta nigdy nie będzie w pełni czysta i higieniczna. Ważne jest również, aby zawsze używać rękawiczek ochronnych, aby uniknąć kontaktu z bakteriami i substancjami chemicznymi. Zamiast polegać wyłącznie na gotowych detergentach, możesz wykorzystać naturalne środki, które są równie skuteczne, a przy tym bezpieczniejsze dla środowiska i zdrowia. Ocet spirytusowy i soda oczyszczona to duet idealny do czyszczenia toalety.

9