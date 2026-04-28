Hydraulicy z naszej ulicy rekomendują świetny sposób na czyszczenie deski sedesowej. Namocz w tym ścierkę i przetrzyj deskę. Zapomnisz i żółtych plamach i zaciekach

To największy błąd podczas czyszczenia toalety. Prawie połowa osób nie myje deski sedesowej

Zapominasz o regularnym czyszczeniu deski sedesowej? To błąd przez, który Twoja toalety nigdy nie będzie czysta. Na desce sedesowej znajdują się te same bakterie i drobnoustroje, co w muszli klozetowej. Badania mikrobiologiczne często wskazują, że te trudno dostępne miejsca są siedliskiem dla bakterii, takich jak E. coli czy Staphylococcus aureus.

Na desce sedesowej osiada także kamień i zacieki z wody, przez co biała deska sedesowa z czasem robi się żółta. Warto również pamiętać, że deskę sedesową, w przeciwieństwie do wnętrza muszli klozetowej, regularnie dotykamy dłońmi. W ten sposób transferujemy zarazki, które moa trafić nawet do ust. Najważniejszą zasadą higieny jest oczywiście mycie rąk po każdej wizycie w toalecie. Należy również pamiętać o regularnym czyszczeniu deski sedesowej.

Hydraulicy polecają tym czyścić deskę sedesową. Domywa żółte zacieki i brązowe plamy

Deski sedesowe najczęściej wykonane są z tworzysz plastikopodobnych. Jest to między innymi duroplast oraz polipropylen. Materiały te są twarde, odporne na zgniecenia, a także wykazują właściwości antybakteryjne. Ich wadą jest jednak to, że różnego rodzaju zabrudzenia wżerają się w powierzchnie i sprawią, że bardzo trudno jest je doczyścić. Nawet szorowanie na niewiele się zdaje, a deska sedesowa robi się żółta i wygląda nieestetycznie. Profesjonalni hydraulicy mają jednak na to swój sposób.

Na niewielkie zabrudzenia świetnie sprawdzi się mieszanka kwasku cytrynowego oraz soli kuchennej. Na morką ściereczkę wysyp niewielką ilość kwasku cytrynowego oraz soli i wetrzyj w zabrudzenia. Całość pozostaw na około 15 minut, a następnie przemyj wodą z dodatkiem płynu do naczyń. Sól delikatnie zetrze największe zabrudzenia, ale nie zniszczy powierzchni. Kwasek cytrynowy z kolei świetnie rozpuszcza kamień oraz wybiela czyszczoną powierzchnię.

Jeżeli zabrudzenia na desce sedesowej są większe to najlepiej jest ja rozmontować i namoczyć w roztworze sody oczyszczonej oraz wody. Soda rewelacyjnie usunie wżarty brud i wybieli całą deskę. Jeżeli nadal będą na niej zabrudzenia zamocz wacik kosmetyczny w wodzie utlenionej i natrzyj najbardziej brudne miejsca. Woda utleniona szybko usunie żółte plamy i zacieki. Pamiętaj, by zawsze czyścić deskę sedesową kiedy myjesz całą toaletę. Nigdy nie pomijaj tej czynności.

Jak zdemontować deskę sedesową?

Aby skutecznie wyczyścić deskę sedesową i zakamarki toalety, kluczowe jest jej prawidłowe zdemontowanie. Proces ten zazwyczaj jest prosty i nie wymaga specjalistycznych narzędzi. Większość desek sedesowych mocowana jest za pomocą dwóch śrub, które przechodzą przez otwory w ceramice muszli klozetowej i są zabezpieczone od spodu nakrętkami (często motylkowymi lub z tworzywa sztucznego, które można odkręcić ręcznie). Czasami śruby te mogą być ukryte pod ozdobnymi zaślepkami, które należy delikatnie podważyć. Po odkręceniu nakrętek, wystarczy podnieść deskę do góry. W przypadku nowszych modeli, zwłaszcza tych z funkcją wolnego opadania, deska może być mocowana na zatrzaski – wtedy wystarczy nacisnąć odpowiednie przyciski lub pociągnąć za mechanizm, aby ją zdjąć.

