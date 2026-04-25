Wsyp do bębna pralki między brudne ubrania, a po praniu będą pięknie pachnieć jak perfumowane. I to bez kropli płynu do płukania. Sposób na pachnące pranie

Sposób na pachnące pranie bez stosowania płynu do płukania

Piorąc ubrania w pralce, pragniemy nie tylko usunąć z nich plamy i zabrudzenia, ale także je odświeżyć i nadać im piękny zapach. To właśnie on kojarzy nam się z czystym praniem. W tym celu najczęściej stosujemy sklepowe płyny do płukania tkanin lub popularne ostatnio perfumy do prania. Jednak coraz częściej słyszy się o szkodliwym działaniu tych produktów. Mogą one nie tylko uczulać, ale także w dłuższej perspektywie negatywnie wpływać na wygląd tkanin. Nie poleca się stosowania płynów zmiękczających na przykład do prania ręczników lub pościeli, gdyż ten oblepia ich włókna przez co tkaniny sztywnieją i stają się mniej chłonne. Dlatego warto poznać inne, bardziej ekologiczne sposoby na pachnące pranie bez stosowania płynów do płukania. Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że tak naprawdę zwykła sól kuchenna może być świetną alternatywą na zmiękczenie ubrań. W połączeniu z olejkiem eterycznym sprawi, że pranie będzie pachnieć, tak jakby było dosłownie wyperfumowane.

Wsyp do bębna pralki między brudne ubrania, a po praniu będą pięknie pachnieć jak perfumowane

Jeśli chcesz, aby pranie pięknie pachniało bez dodawania płynu do płukania, to najpierw w miseczce wymieszaj sól z 20 kroplami olejku eterycznego o ulubionym zapachu. Następnie tę mieszankę wsyp do bębna pralki i nastaw pranie. Dodanie soli do prania może pomóc w usuwaniu trudniejszych plam, pozbyciu się uporczywych zapachów i przy okazji zmiękczy wodę. Pomaga zneutralizować minerały zawarte w twardej wodzie, które mogą powodować sztywnienie tkanin. Dzięki temu odzież po praniu jest miękka. Co więcej sól pomaga w usunięciu niektórych rodzajów plam, zwłaszcza tych świeżych i organicznych, takich jak plamy z krwi, czy potu. Działa jako absorbent, wciągając plamę z tkaniny. Z kolei olejek eteryczny sprawi, że pranie będzie intensywnie i pięknie pachnieć po wyjęciu z pralki.

Co zrobić, aby pranie pięknie pachniało?

Jeśli zależy Ci, aby pranie pięknie pachniało przede wszystkim i oczywiście w miarę możliwości staraj się suszyć rzeczy na zewnątrz. Wtedy nie tylko szybciej wyschnie, ale też nie będzie wchłaniało zapachów z domu, takich jak np. smażenie. Pamiętaj też o tym, aby po zakończeniu programu, od razu wyciągnąć i rozwiesić pranie. Jeśli chcesz, aby pranie pięknie pachniało wsyp do szuflady kilka łyżek sody oczyszczonej, która skutecznie zlikwiduje znajdujące się na tkaninach nieprzyjemne zapachy i dodatkowo usunie wszelkie zabrudzenia.

Czysta pralka to pachnące pranie. Sposób na wyczyszczenie pralki

Oczywiście kluczem do pachnącego świeżością prania jest czysta pralka. W pierwszej kolejności powinniśmy zadbać o to, aby usunąć z niej resztki detergentów i brudu. W tym celu można wykorzystać płyn do czyszczenia pralek lub kapsułkę do zmywarki. Nastaw program prania na temperaturę co najmniej 70 stopni. Pamiętaj też o regularnym myciu dozownika na proszek i płyn oraz czyszczenia filtrów.

