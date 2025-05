Wsyp do bębna 2 łyżki i upierz pościel, a będzie aksamitnie miękka i czysta. Działa jak domowy zmiękczacz tkanin. Pranie pościeli

Majaland ma nowe atrakcje. W parku rozrywki w Polsce można przybić piątkę z bohaterami „Psiego patrolu” i wejść do świata SpongeBoba, a to nie koniec nowości

Zawsze wlewam szklankę tego soku do marynaty. Karkówka jest krucha i soczysta. Najlepsza marynata do karkówki z grilla

Wsyp do bębna 2 łyżki i upierz pościel, a będzie aksamitnie miękka i czysta

Świeża, pachnąca pościel to jeden z najprostszych sposobów na poprawę jakości snu i samopoczucia. Regularne pranie pościeli jest kluczowe dla utrzymania higieny i zapobiegania rozwojowi roztoczy oraz innych alergenów. Zaleca się, aby pościel zmieniać co 2 tygodnie, a w sezonie letnim warto robić to nawet częściej, gdyż wtedy nasze ciało o wiele bardziej poci się podczas snu. Z czasem nawet najlepsza pościel może stać się szorstka i nieprzyjemna w dotyku, a stosowanie płynów zmiękczających niekoniecznie pomaga temu zapobiec. Z racji, że spanie pod szorstką pościelą z pewnością nie należy do najprzyjemniejszych, to warto wiedzieć, co zrobić, aby tkaninie przywrócić puszystość i miękkość. Pomocna w zmiękczaniu tkanin może być zwykła sól kuchenna. Wsyp dwie łyżki soli do bębna pralki lub w komory z proszkiem i upierz pościel, a po wyjęciu z pralki będzie aksamitnie miękka, a także czysta.

Domowy sposób na miękką pościel

Dodanie soli do prania pościeli może pomóc w usuwaniu trudniejszych plam, pozbyciu się uporczywych zapachów i przy okazji zmiękczy wodę. Pomaga zneutralizować minerały zawarte w twardej wodzie, które mogą powodować sztywnienie tkanin. Dzięki temu pościel po praniu jest miękka. Co więcej sól pomaga w usunięciu niektórych rodzajów plam, zwłaszcza tych świeżych i organicznych, takich jak plamy z krwi, czy potu. Działa jako absorbent, wciągając plamę z tkaniny.

Jak prać pościel w pralce, aby była miękka i czysta?

Pranie pościeli ma zapewnić jej higieniczną czystość i sprawić, że będzie ona miła w dotyku. Niestety z czasem, pod wpływem używanych detergentów, pościel staje się nieprzyjemnie sztywna. Płyn do zmiękczania tkanin jest również odradzany w przypadku prania pościeli. Dlaczego? Pod jego wpływem poszewki zaczynają wchłaniać coraz mniej wilgoci i stają się "nieoddychające". Dodatkowo pościel z flaneli może zacząć się mechacić pod wpływem tego środka. Zamiast płynu do zmiękczania do prania można dodać kilka łyżek octu. Doskonale oczyści pościel z brudu, a dodatkowo usunie resztki detergentu.