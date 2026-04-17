Wsyp garść i nastaw pranie ręczników. Greckie sprzątaczki tylko tak piorą ręczniki, by były mięciutkie i pachnące przez 2 tygodnie

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
2026-04-17 9:24

Pranie ręczników może stanowić wyzwanie. Nawet najlepsze detergenty oraz najnowocześniejsze pralki sprawiają, że często prane ręczniki zaczynają robić się sztywne. Z czasem ich używanie może stawać się nieprzyjemne i podrażniać skórę. W takim przypadku rozwiązaniem mogą być domowe sposoby na pranie ręczników, aby te przez długi czas pozostawały mięciutkie. Zacznij dodawać to do prania ręczników, a szybko odczujesz różnicę.

i

  • Ręczniki to siedlisko bakterii, które wymagają regularnego prania w odpowiedniej temperaturze.
  • Częste pranie może sprawić, że ręczniki staną się szorstkie i sztywne.
  • Odkryj grecki sekret na miękkie i pachnące ręczniki, który sprawi, że będą jak nowe!

W Grecji dodają to do prania ręczników. Zmiękcza tkaniny i usuwa brzydkie zapachy

Temat choć może wydawać się błahy, to w rzeczywistości jest bardzo ważna kwestia. Wszystkie badania wykazują, że na powierzchni ręczników zbiera się bardzo dużo bakterii i zarazków. Część z nich trafia tam wraz z ludzkim naskórkiem podczas wycierania skóry, a część może się transferować nawet z muszli klozetowej. Wilgoć sprzyja namnażaniu się bakterii i sprawia, że ręczniki zaczynają nieprzyjemnie pachnieć. Każdy ekspert powie, że ręczniki należy regularnie wymieniać i prać. Najlepiej robić to w odpowiedniej temperaturze oraz przy użyciu właściwych detergentów. Co do zasady uznaje się, że współczesne pralki pozwalają na pranie ręczników w 40 st. Celsjusza przy programie trwającym minimum godzinę. W przypadku prania ręczników gdy jeden z domowników jest chory zaleca się cykle piorące ustawione na 60 st. Celsjusza. 

Częste pranie w dość wysokich temperaturach nie pozostaje bez wpływu na stan techniczny tkanin. Z czasem robią się one sztywnie i szorstkie. Na szczęście istnieją sposoby, które przywracają pranym ręczników miękkość i chłonność. Przede wszystkim eksperci zalecają, by do prania ręczników zrezygnować z płynów do płukania. Mogą one dodatkowo oblepiać włókna i powodować jeszcze większe sztywnienie. 

Do prania ręczników, by przywrócić ich miękkość zaleca się dwa środki. Jest to soda oczyszczona oraz gliceryna. Będąc w Grecji hotelowa sprzątaczka przyznała, że to jest jej sekret na miękkie i pachnące ręczniki przez długie tygodnie. Sodę oczyszczoną wsyp wraz z detergentem do komory na proszek do prania. Działa ona przeciwbakteryjnie, dzięki czemu zwiększy działanie detergentu. Soda oczyszczona dodatkowo usuwa brzydkie zapachy i chroni ręczniki przed nieprzyjemnym aromatem stęchlizny. W końcu, soda oczyszczona zmiękcza tkaniny sprawiając, że stają się one przyjemne w dotyku. Drugim składnikiem zalecanym do prania ręczników jest gliceryna. Do komory na płyn do płukania wlej około 10 ml gliceryny. W ten sposób zostanie ona dodana w ostatnim cyklu prania. Gliceryna świetnie zmiękcza materiały i zachowuje ich naturalną puszystość pozytywnie wpływając na chłonność. Takie połączenie sprawi, że prane ręczniki przez długi czas pozostaną miękkie oraz jak nowe.  

