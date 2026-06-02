Ta roślina poradzi sobie z najgorszą suszą. A do tego ślimaki omijają ją szerokim łukiem

Ślimaki to prawdziwa zmora ogrodników.

Zamiast sięgać po środki chemiczne, posadź na rabatach te niezwykle efektowne kwiaty.

Te rośliny nie tylko wytrzymają nawet największą suszę, ale również skutecznie odstraszą ślimaki.

Jak skutecznie pozbyć się ślimaków z ogrodu?

Obecność ślimaków na rabatach i grządkach potrafi spędzić sen z powiek niejednemu miłośnikowi zieleni. Te nienasycone szkodniki w błyskawicznym tempie potrafią obgryźć młode pędy, uszkodzić kwiatostany i zniszczyć plony. Próby ich zwalczania nierzadko kończą się sięgnięciem po silne preparaty chemiczne, które mogą zaszkodzić naturze. Rozwiązanie tego kłopotu podsuwa jednak sama przyroda. Posadzenie na działce świerzbnicy to znakomity sposób, by cieszyć się kolorowymi kwiatami i jednocześnie stworzyć naturalną barierę przed niechcianymi gośćmi.

Świerzbnica odstraszy ślimaki i przetrwa suszę

Świerzbnica to niezwykle urokliwa bylina, która spełnia w ogrodzie podwójną rolę. Z jednej strony cieszy oko swoimi kwiatami, a z drugiej skutecznie zniechęca ślimaki do żerowania w jej pobliżu. Tajemnica jej działania tkwi w liściach – są one pokryte szorstkimi włoskami, które drażnią ciało mięczaków. Ponadto roślina ta wytwarza specyficzne związki chemiczne, w tym saponiny, działające na szkodniki odstraszająco. Co ważne, świerzbnica charakteryzuje się ogromną wytrzymałością na brak wody i świetnie znosi nawet przeciągające się fale upałów.

Dzięki tym niezwykłym właściwościom roślina zyskuje coraz większą popularność wśród właścicieli działek i przydomowych zieleńców. Świerzbnica nie wymaga skomplikowanych zabiegów pielęgnacyjnych, a jej obecność realnie zmniejsza straty wyrządzane przez ślimaki. To idealne rozwiązanie dla tych, którzy pragną mieć zadbany, kwitnący ogród, minimalizując przy tym wysiłek wkładany w walkę ze szkodnikami i regularne nawadnianie.

