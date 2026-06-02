Najpierw weź z sypialni i potem nastaw pranie butów w pralce. Będą jak nowe i się nie zniszczą podczas obrotów bębna. Pranie butów w pralce 

Pranie butów w pralce to wygoda, ale wymaga przestrzegania kluczowych zasad, by uniknąć ich uszkodzenia i zachować świeżość.

Zawsze użyj płynu zamiast proszku, wybierz delikatny program i zabezpiecz buty.

Nie ryzykuj zniszczenia! Sprawdź pełen poradnik, jak krok po kroku odświeżyć obuwie, by wyglądało jak nowe.

Pranie butów w pralce. Co zrobić, aby ich nie zniszczyć?

Buty takie jak trampki czy adidasy śmiało można raz na jakiś czas uprać w pralce, bez obawy, że się zniszczą. Oczywiście trzeba przestrzegać kilku ważnych zasad, które pozwolą nam doprać wszelkie zabrudzenia z naszego obuwia, ale także ochronią je przed rozklejeniem, czy powstaniem odkształceń wskutek intensywnego wirowania. W sytuacji, gdy chcemy uprać nasze jasne lub białe buty, należy pamiętać, aby nie stosować proszku do prania, który często przyczynia się do powstawania żółtych zacieków i przebarwień. Zdecydowanie lepiej jest zastąpić go płynem do prania. Bardzo ważne jest, aby prać buty na delikatnym programie o temperaturze maksymalnie 30 stopni Celsjusza i obrotach na poziomie 400. Warto również do bębna wraz z obuwiem włożyć duży bawełniany ręcznik. Dlaczego? Doskonale zamortyzuje uderzenia obuwia podczas wirowania i w ten sposób zamortyzuje uderzenia obuwia podczas wirowania. Pamiętaj jednak, aby kolor ręcznika był identyczny, jak odcień Twoich butów. Jest jeszcze jedna bardzo ważna zasada prania butów.

Weź z sypialni i potem nastaw pranie butów w pralce. Będą jak nowe i się nie zniszczą

Zanim zabierzesz się za pranie butów w pralce, pamiętaj, aby najpierw je do tego odpowiednio przygotować. Warto wyczyścić podeszwy z powierzchownego brudu - błota na podeszwach, piasku. Przed włożeniem butów do bębna wyjmij z nich sznurówki oraz wkładki. Następnie koniecznie umieć swoje obuwie w specjalnym worku siatkowym na ubrania, który pomoże zrównoważyć ciężar w pralce. Jeśli go nie posiadasz, możesz śmiało go zastąpić małą poszewką na poduszkę. Tak zabezpieczone obuwie nie ulegnie uszkodzeniu w pralce.

Quiz. Czy jesteś perfekcyjną panią domu? Sprawdź swoją wiedzę z domowych sposobów na porządek Pytanie 1 z 10 Domowym sposobem na elektryzowanie się firanek jest namoczanie ich w: wodzie z octem wodzie z sodą oczyszczoną wodzie z solą Następne pytanie