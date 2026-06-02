Najpierw weź z sypialni i potem nastaw pranie butów w pralce. Będą jak nowe i się nie zniszczą podczas obrotów bębna. Pranie butów w pralce 

Pranie butów w pralce 

Katarzyna Kustra
2026-06-02 13:34

Podczas prania butów w pralce należy przestrzegać kilku ważnych zasad, które pomogą nam nie tylko doprowadzić obuwie do perfekcyjnej czystości, ale też uchronią je przed zniszczeniem podczas obrotów bębna. Dlatego najpierw weź to ze swojej sypialni i dopiero potem nastaw pranie butów. Po wyjęciu z pralki będą jak nowe.

Pranie białych trampek w pralce

  • Pranie butów w pralce to wygoda, ale wymaga przestrzegania kluczowych zasad, by uniknąć ich uszkodzenia i zachować świeżość.
  • Zawsze użyj płynu zamiast proszku, wybierz delikatny program i zabezpiecz buty.
  • Nie ryzykuj zniszczenia! Sprawdź pełen poradnik, jak krok po kroku odświeżyć obuwie, by wyglądało jak nowe.

Pranie butów w pralce. Co zrobić, aby ich nie zniszczyć?

Buty takie jak trampki czy adidasy śmiało można raz na jakiś czas uprać w pralce, bez obawy, że się zniszczą. Oczywiście trzeba przestrzegać kilku ważnych zasad, które pozwolą nam doprać wszelkie zabrudzenia z naszego obuwia, ale także ochronią je przed rozklejeniem, czy powstaniem odkształceń wskutek intensywnego wirowania. W sytuacji, gdy chcemy uprać nasze jasne lub białe buty, należy pamiętać, aby nie stosować proszku do prania, który często przyczynia się do powstawania żółtych zacieków i przebarwień. Zdecydowanie lepiej jest zastąpić go płynem do prania. Bardzo ważne jest, aby prać buty na delikatnym programie o temperaturze maksymalnie 30 stopni Celsjusza i obrotach na poziomie 400. Warto również do bębna wraz z obuwiem włożyć duży bawełniany ręcznik. Dlaczego? Doskonale zamortyzuje uderzenia obuwia podczas wirowania i w ten sposób zamortyzuje uderzenia obuwia podczas wirowania. Pamiętaj jednak, aby kolor ręcznika był identyczny, jak odcień Twoich butów. Jest jeszcze jedna bardzo ważna zasada prania butów.

Weź z sypialni i potem nastaw pranie butów w pralce. Będą jak nowe i się nie zniszczą

Zanim zabierzesz się za pranie butów w pralce, pamiętaj, aby najpierw je do tego odpowiednio przygotować. Warto wyczyścić podeszwy z powierzchownego brudu - błota na podeszwach, piasku. Przed włożeniem butów do bębna wyjmij z nich sznurówki oraz wkładki. Następnie koniecznie umieć swoje obuwie w specjalnym worku siatkowym na ubrania, który pomoże zrównoważyć ciężar w pralce. Jeśli go nie posiadasz, możesz śmiało go zastąpić małą poszewką na poduszkę. Tak zabezpieczone obuwie nie ulegnie uszkodzeniu w pralce.

