Wymieszaj z wodą 2 łyżki i 10 kropli, a dywan będzie pachnieć jak perfumowany i odzyska puszystość. Domowy sposób na szybkie pranie dywanu

Domowy sposób na szybkie pranie dywanu. Sprawi, że będzie pachnący i puszysty

Moda na dywany we wnętrzach zdecydowanie powraca z wielkim hukiem. Niewątpliwie wiele osób po prostu zdało sobie sprawę z faktu, że salon czy sypialnia z dywanem wygląda o wiele bardziej przytulnie niż bez niego. Nie da się ukryć, że czysty dywan to przepiękna ozdoba wnętrza, dlatego należy o niego dbać, aby posłużył nam możliwie jak najdłużej. Przede wszystkim mieć na uwadze fakt, że dywan to znakomite siedlisko roztoczy i kurzu. Czasami wystarczy też chwila nieuwagi, aby powstała na nim plama. Wtedy konieczne jest pranie dywanu, jednak nie każdy ma dostęp do odkurzacza piorącego, który na pewno jest prostym i skutecznym sposobem na jego odświeżenie. Na szczęście można to zrobić bez takiego sprzętu. Jednak, zamiast stosować pianki czy płyny, które z pewnością można nabyć w każdej drogerii, zdecydowanie lepiej jest wykorzystać domowe sposoby na pranie dywanu. Jeden z nich w zaledwie pół godziny sprawi, że dywan będzie pachnący i puszysty.

Wymieszaj z wodą 2 łyżki i 10 kropli, a dywan będzie pachnieć jak perfumowany

Jeśli chcesz uprać swój dywan szybko i domowym sposobem to przygotuj płyn czyszczący. Dodaj do 1 litra letniej wody 2 łyżki sody oczyszczonej oraz 10 kropli ulubionego olejku eterycznego. Dokładnie zamieszaj, aż proszek całkowicie się rozpuści. Następnie przelej powstały płyn do butelki z atomizerem i spryskaj nim odkurzony wcześniej dywan. Wetrzyj miękką szczotką lub gąbką płyn w dywan i pozostaw na pół godziny. Po tym czasie odkurz starannie dywan metodą krzyżową i gotowe. Znów będzie puszysty i czysty. Soda oczyszczona unosi włosie dywanu, usuwa plamy i zabrudzenia, a także odświeża go, neutralizując brzydkie zapachy. Z kolei olejek eteryczny pozostawi na włóknach ładny zapach, który będzie perfumować nasze wnętrza przez wiele dni.

