Zamiast płynu do płukania dodaję 10 kropel tego. Ubrania pachną tygodniami

Katarzyna Kustra
Katarzyna Kustra
Agnieszka Morawska
Agnieszka Morawska
2025-10-18 14:17

Zastanawiasz się, co zrobić, aby pranie po wyjęciu z pralki pięknie pachniało, a zapach utrzymywał się przez wiele dni? Zastąp tradycyjny płyn do płukania tą mieszanką, a już zawsze Twoje ubrania będą przepięknie pachnieć. Ja dodaję 10 kropli do każdego prania i za każdym, gdy wyjmuje rzeczy z pralki moje zmysły są uradowane.

Sposób na pięknie pachnące pranie

i

Autor: Shutterstock
  • Aby pranie pięknie pachniało, zastąp płyn do płukania domową mieszanką.
  • Regularnie czyść pralkę, aby zapewnić czystość pranych ubrań.
  • Pamiętaj o czyszczeniu filtra i wietrzeniu pralki po każdym użyciu.

Dodaję 10 kropli do prania zamiast płynu do płukania. Wyjmuję pięknie pachnące ubrania

Świeże i pachnące pranie jest marzeniem każdej pani domu. Niestety stosowanie płynu do płukania nie gwarantuje, że ubrania zyskają piękny zapach na długo. A przecież każdy chciałby cieszyć się pościelą czy ubraniami pachnącymi subtelnie, ale przez wiele dni. Na szczęście istnieje kilka sprawdzonych sposobów na to, by osiągnąć zamierzony efekt. Co zrobić, aby po wyjęciu z pralki ubrania były czyste i świeże? Wystarczy zastąpić tradycyjny płyn zmiękczający domową mieszanką octu z olejkiem eterycznym. Ocet znakomicie zmiękcza i oczyszcza tkaniny, natomiast olejek eteryczny to naturalna substancja nadająca piękny zapach ubraniom podczas prania. Wymieszaj 50 ml octu z 10 kroplami ulubionego olejku i wlej do przegrody na płyn zmiękczający w szufladzie na detergenty. Po zakończeniu prania wyjmiesz z pralki pięknie pachnące rzeczy, a zapach będzie unosić się przez wiele dni.

Co zrobić, aby pranie pięknie pachniało przez długi czas?

Oprócz stosowania domowego płynu do płukania, warto zadbać oczywiście o czystość w pralce, gdyż czysta pralka to czyste pranie. Jak się za to zabrać? Wyjmij szufladę i namocz go w roztworze wody z sodą oczyszczoną. Po 15 minutach wyszoruj go szczoteczką lub gąbką. W ten sposób pozbędziesz się z niego kamienia i zaschniętych resztek detergentów. Następnie gąbką nasączoną octem wymyj gumowy kołnierz wokół bębna. Staraj się dotrzeć w każdy jego zakamarek. Raz w miesiącu wsyp do bębna sodę oczyszczoną lub wrzuć kapsułkę do zmywarki i nastaw program prania o temperaturze 90 stopni. Po wszystkim otwórz drzwiczki pralki, aby mogła dokładnie wyschnąć. Na koniec wyjmij filtr z pralki i dokładnie go wymyj pod bieżącą wodą.

Polecany artykuł:

Wsyp do słoiczka i postaw na parapecie wieczorem. Problem wilgoci na oknach zni…
Super Express Google News
Stryjenka Stefa miałaby w tym quizie 10/10. Czy wiesz, kto jest kim w rodzinie? Jeśli zdobędziesz połowę punktów, to biegnij do babci na korepetycje
Pytanie 1 z 10
Na rozgrzewkę coś łatwego. Szwagier to:
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

PACHNĄCE PRANIE
PACHNĄCE UBRANIA