Aby pranie pięknie pachniało, zastąp płyn do płukania domową mieszanką.

Regularnie czyść pralkę, aby zapewnić czystość pranych ubrań.

Pamiętaj o czyszczeniu filtra i wietrzeniu pralki po każdym użyciu.

Dodaję 10 kropli do prania zamiast płynu do płukania. Wyjmuję pięknie pachnące ubrania

Świeże i pachnące pranie jest marzeniem każdej pani domu. Niestety stosowanie płynu do płukania nie gwarantuje, że ubrania zyskają piękny zapach na długo. A przecież każdy chciałby cieszyć się pościelą czy ubraniami pachnącymi subtelnie, ale przez wiele dni. Na szczęście istnieje kilka sprawdzonych sposobów na to, by osiągnąć zamierzony efekt. Co zrobić, aby po wyjęciu z pralki ubrania były czyste i świeże? Wystarczy zastąpić tradycyjny płyn zmiękczający domową mieszanką octu z olejkiem eterycznym. Ocet znakomicie zmiękcza i oczyszcza tkaniny, natomiast olejek eteryczny to naturalna substancja nadająca piękny zapach ubraniom podczas prania. Wymieszaj 50 ml octu z 10 kroplami ulubionego olejku i wlej do przegrody na płyn zmiękczający w szufladzie na detergenty. Po zakończeniu prania wyjmiesz z pralki pięknie pachnące rzeczy, a zapach będzie unosić się przez wiele dni.

Co zrobić, aby pranie pięknie pachniało przez długi czas?

Oprócz stosowania domowego płynu do płukania, warto zadbać oczywiście o czystość w pralce, gdyż czysta pralka to czyste pranie. Jak się za to zabrać? Wyjmij szufladę i namocz go w roztworze wody z sodą oczyszczoną. Po 15 minutach wyszoruj go szczoteczką lub gąbką. W ten sposób pozbędziesz się z niego kamienia i zaschniętych resztek detergentów. Następnie gąbką nasączoną octem wymyj gumowy kołnierz wokół bębna. Staraj się dotrzeć w każdy jego zakamarek. Raz w miesiącu wsyp do bębna sodę oczyszczoną lub wrzuć kapsułkę do zmywarki i nastaw program prania o temperaturze 90 stopni. Po wszystkim otwórz drzwiczki pralki, aby mogła dokładnie wyschnąć. Na koniec wyjmij filtr z pralki i dokładnie go wymyj pod bieżącą wodą.