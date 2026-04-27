Nie do wiary! Edyta Folwarska została piosenkarką. Nieźle pocisnęła swojemu byłemu

Adrian Nychnerewicz
2026-04-27 22:20

Kobieta pracująca to mało powiedziane. Edyta Folwarska to znana prezenterka stacji Polo TV, ale też autorka książek, influencerka, a teraz także... piosenkarka. Celebrytka wydała właśnie swój pierwszy utwór pod wymownym tytułem "Nie chcę być już z tobą". I nie szczędzi w nim ostrych słów pod adresem swojego byłego faceta. Zobaczcie teledysk.

Edyta Folwarska pokazała zabieg na pośladki Edyta Folwarska pokazała zabieg na pośladki Edyta Folwarska Edyta Folwarska pokazała zabieg na pośladki
Edyta Folwarska idzie jak burza. Od lat zapowiadała gwiazdy muzyki disco, a teraz... sama postanowiła nią zostać. Dziennikarka i autorka popularnych książek dla kobiet postanowiła nagrać piosenkę, w której rozprawia się ze swoim byłym. Bo tekst napisało samo życie. "Nie chcę być już z tobą, pozwól mi znowu być sobą. Twoje słowa ciągle bolą, nie chcę kolejnej dramy, wiec dzisiaj się żegnamy" - śpiewa w refrenie Edzia. "Co drugi facet jest popieprzony, ja szukam męża, ale bez żony" - brzmią kolejne słowa.

Edyta Folwarska śpiewa o trudnym rozstaniu

- To moje rozliczenie z relacją, która była… niepełna. Ktoś chciał mnie mieć obok, ale nie chciał mnie mieć naprawdę. W pewnym momencie zrozumiałam, że to nie jest miejsce dla mnie - mówi Edyta Folwarska.

To dla mnie przełom. I dlatego w piosence mówię: "Odejdź, zostaw, zniknij, spadaj". To nie jest agresja. To jest granica. Na pewno nie zemsta. Zemsta jest słaba. To piosenka o odzyskiwaniu siebie. O tym, że kobiety bardzo często wchodzą w relacje, w których zaczynają się rozpuszczać. I nagle orientują się, że już ich tam nie ma

- wyjaśnia Folwarska. - On chciał się ze mną spotykać, chciał bliskości, obecności, emocji… ale nie chciał być w związku - dodaje.

NIE PRZEGAP: Kaczorowska opróżnia chatę, a Pela... biwakuje z Folwarską. Wspólna sielanka na Mazurach. Mamy zdjęcia z rodzinnego wyjazdu

Edyta Folwarska sama napisała tekst do piosenki. Co akurat słychać.

Piszę książki, więc wydawało mi się, że umiem pisać. A potem usiadłam do piosenki i pomyślałam: „nie, to zupełnie inny świat”. Tutaj nie możesz się schować za opisem, za narracją. Musisz powiedzieć wszystko w kilku zdaniach. I dla mnie największym zaskoczeniem było to, że ja naprawdę potrafię to zrobić. Że umiem ubrać emocje w słowa, które nie brzmią jak literacka metafora, tylko jak prawda

- mówi.

ZOBACZ TAKŻE: Folwarska zalała się łzami w "Królowej przetrwania". Ujawniła, co zrobił ojciec jej dziecka. Zdrada w ciąży to dopiero początek!

Folwarska zatrudniła stylistów gwiazd

Celebrytka postarała się, żeby produkcja piosenki oraz klip, który do do niej powstał, były na najwyższym poziomie. Zatrudniła sztab specjalistów - makijażystę Edyty Górniak, stylistkę fryzur Dody. Kreację stworzył dla niej Konrad Bikowski, którego kreacje na scenie nosi m.in. Beata Kozidrak. Jedną z głównych ról w klipie gra także biżuteria warta aż 2 mln złotych! To dlatego na planie pojawiło się aż dwóch ochroniarzy.

Zobaczcie teledysk do piosenki Edyty Folwarskiej "Nie chcę być już z tobą". Będzie hit?

Edyta Folwarska o Kaczorowskiej, operacjach plastycznych i... powiększeniu pośladków
