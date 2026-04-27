Nie do wiary! Edyta Folwarska została piosenkarką. Nieźle pocisnęła swojemu byłemu

Edyta Folwarska idzie jak burza. Od lat zapowiadała gwiazdy muzyki disco, a teraz... sama postanowiła nią zostać. Dziennikarka i autorka popularnych książek dla kobiet postanowiła nagrać piosenkę, w której rozprawia się ze swoim byłym. Bo tekst napisało samo życie. "Nie chcę być już z tobą, pozwól mi znowu być sobą. Twoje słowa ciągle bolą, nie chcę kolejnej dramy, wiec dzisiaj się żegnamy" - śpiewa w refrenie Edzia. "Co drugi facet jest popieprzony, ja szukam męża, ale bez żony" - brzmią kolejne słowa.

- To moje rozliczenie z relacją, która była… niepełna. Ktoś chciał mnie mieć obok, ale nie chciał mnie mieć naprawdę. W pewnym momencie zrozumiałam, że to nie jest miejsce dla mnie - mówi Edyta Folwarska.

To dla mnie przełom. I dlatego w piosence mówię: "Odejdź, zostaw, zniknij, spadaj". To nie jest agresja. To jest granica. Na pewno nie zemsta. Zemsta jest słaba. To piosenka o odzyskiwaniu siebie. O tym, że kobiety bardzo często wchodzą w relacje, w których zaczynają się rozpuszczać. I nagle orientują się, że już ich tam nie ma

- wyjaśnia Folwarska. - On chciał się ze mną spotykać, chciał bliskości, obecności, emocji… ale nie chciał być w związku - dodaje.

Edyta Folwarska sama napisała tekst do piosenki. Co akurat słychać.

Piszę książki, więc wydawało mi się, że umiem pisać. A potem usiadłam do piosenki i pomyślałam: „nie, to zupełnie inny świat”. Tutaj nie możesz się schować za opisem, za narracją. Musisz powiedzieć wszystko w kilku zdaniach. I dla mnie największym zaskoczeniem było to, że ja naprawdę potrafię to zrobić. Że umiem ubrać emocje w słowa, które nie brzmią jak literacka metafora, tylko jak prawda

- mówi.

Folwarska zatrudniła stylistów gwiazd

Celebrytka postarała się, żeby produkcja piosenki oraz klip, który do do niej powstał, były na najwyższym poziomie. Zatrudniła sztab specjalistów - makijażystę Edyty Górniak, stylistkę fryzur Dody. Kreację stworzył dla niej Konrad Bikowski, którego kreacje na scenie nosi m.in. Beata Kozidrak. Jedną z głównych ról w klipie gra także biżuteria warta aż 2 mln złotych! To dlatego na planie pojawiło się aż dwóch ochroniarzy.

27