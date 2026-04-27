Gwiazdy ogoliły głowy dla ważnej sprawy! Metamorfozy, które chwytają za serce!

Zbiórka, która przejdzie do historii internetu!

W połowie kwietnia raper Bedoes 2115 i Maja Mecan razem z Fundacją Cancer Fighters nagrali "diss na raka". Cały dochód z odtworzeń utworu zostanie przekazany fundacji, która pomaga dzieciom, młodzieży oraz dorosłym zmagającymi się z nowotworem. Nikt wtedy nie spodziewał się, że akcja nabierze takiego rozpędu!

Influencer Piotr Garkowski, znany jako Łatwogang, postanowił, że będzie słuchać w zapętleniu nagrania Majki i Bedoesa, by zebrać jak najwięcej pieniędzy. W krótkim czasie o jego streamie zrobiło się naprawdę głośno, a youtubera zaczęły odwiedzać gwiazdy show-biznesu. Wpadli do niego m.in Doda, Roksana Węgiel z mężem, ekipa "Rodzinki.pl" czy "1670", Borys Szyc, Sanah i wiele innych znanych nazwisk.

Gwiazdor sieci początkowo chciał uzbierać 500 tysięcy złotych. Chyba nikt nie spodziewał się, że będzie tego o wiele więcej. Zebrana na w sumie trzech zbiórkach kwota rośnie bowiem w niesamowitym tempie. W niedzielę przed godziną 9 rano licznik przekroczył barierę 85 milionów złotych! Już kilka godzin później na koncie było 100 mln zł. Stream zakończono o godzinie 21:37 z imponującą kwotą ponad 251 milionów!

Gwiazdy zgoliły głowy w geście solidarności

Część gości Łatwogangu w ramach solidarności z pacjentami onkologicznymi postanowiła ogolić głowę na łyso! Jako jeden z pierwszych zdecydował się na to sam Piotr Garkowski. Jego przykładem poszli jego znajomi z branży, w tym Kasix, Naruciak, Blowek, Sylwester Wardęga czy Kacper "Jasper" Porębski.

Z czasem przyszła kolej na gwiazdy show-biznesu. Edyta Pazura obiecała, że zrobi to, gdy zebrana kwota osiągnie 50 milionów. Potem poszło już hurtowo! Fryzurą na zapałkę mogą się pochwalić obecnie m.in. Grzegorz Hyży, Katarzyna Nosowska, Jan Błachowicz, Kevin Mglej, Aleksandra Domańska, Maciej Kurzajewski,

