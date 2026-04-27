Bedoes i Łatwogang przemówili po zebraniu ponad 250 mln zł. Ich stanowisko jest jasne

Kamil Polewski
2026-04-27 13:37

Gigantyczna zbiórka na rzecz Fundacji Cancer Fighters zakończyła się absolutnym sukcesem. Raper Bedoes i youtuber Łatwogang, którzy przeprowadzili całą akcję "Diss na raka", opublikowali oficjalne oświadczenie po finale transmisji. Twórcy podziękowali za ogromne wpłaty, ale stanowczo odcięli się od przypisywania im zasług.

Łatwogang zbiera pieniądze dla Fundacji Cancer Fighters i dzieci chorych na nowotwory Łatwogang zbiera pieniądze dla Fundacji Cancer Fighters i dzieci chorych na nowotwory Łatwogang zbiera pieniądze dla Fundacji Cancer Fighters i dzieci chorych na nowotwory Łatwogang zbiera pieniądze dla Fundacji Cancer Fighters i dzieci chorych na nowotwory
Historia zaczęła się od osobistych doświadczeń – raper Bedoes 2115, zainspirowany chorobą nowotworową swojej matki, stworzył utwór „Diss na raka” w duecie z 11-letnią Mają. Youtuber Łatwogang z kolei zdecydował się na zorganizowanie charytatywnego streama dedykowanego Fundacji Cancer Fighters, wspierającej zmagające się z rakiem dzieci. Wydarzenie na YouTube przerosło wszelkie prognozy. Przez dziewięć dni w mieszkaniu twórcy pojawiło się mnóstwo znanych osób, a na koncie zbiórki zgromadzono ponad 250 milionów złotych. Zwieńczeniem tej imponującej akcji stał się komunikat opublikowany 27 kwietnia przez obu inicjatorów, w którym wyrazili wdzięczność za niewyobrażalne wsparcie.

"W pierwszej kolejności - dziękujemy za wszystko, co zrobiliście. Nie przyjmujemy gratulacji ani podziękowań. To jest wspólne dzieło nas wszystkich i to my gratulujemy Wam tego, co zrobiliście dla dzieciaków i jak poruszyliście cały kraj. Współprace, które przyjęliśmy przed streamem przekładamy na jak najdalsze możliwe okresy, tym samym zaznaczając, że nie przyjmujemy żadnych nowych" - napisali.

W swoim internetowym wpisie Bedoes i Łatwogang zaznaczyli, że nie zamierzają kontynuować występów w mediach, uznając dalsze wypowiedzi na temat akcji za niepotrzebne. Zaproponowali również, aby 26 kwietnia został oficjalnie uznany za Dzień Walki z Rakiem.

"Jeżeli chodzi o wywiady, telewizję, media - nasz komentarz jest absolutnie zbędny. Przez te 9 dni powiedzieliśmy wystarczająco. Media, którym zależy, prosimy o nagłaśnianie zbiórki i świadomości o tym, że RAK TO NIE WYROK. Bo tylko na tym nam zależy. Nie przyjmujemy również żadnych orderów za zasługi, zamiast tego prosimy o przyznawanie ich pielęgniarzom, pielęgniarkom, lekarzom i lekarkom którzy muszą walczyć codziennie i apelujemy o uczynienie 26 kwietnia dniem walki z rakiem" - czytamy w ich wpisie.

Warto zauważyć, że podobny postulat pojawił się już w końcowej fazie internetowej relacji, którą śledziło ponad milion widzów. Na ten pomysł zdążył już przychylnie zareagować marszałek Sejmu, Włodzimierz Czarzasty.

Transparentne rozliczenie zebranych środków. "Każdy z nas jest Cancer Fighter"

Twórcy potwierdzili, że po zakończeniu akcji zamierzają dokładnie podliczyć wszystkie wpływy wspólnie z przedstawicielami Fundacji Cancer Fighters. Sama organizacja również opublikowała deklarację dotyczącą pełnej przejrzystości działań. Postępy w rozdzielaniu zebranych funduszy będzie można weryfikować na dedykowanej stronie dissnaraka.cancerfighters.pl. Bedoes i Łatwogang podkreślili, że ich głównym celem jest trwała zmiana społecznego postrzegania chorób onkologicznych.

"Na koniec - mamy swoje działania takie jak koncerty i aktywność w Internecie, do których będziemy musieli wrócić, ale najpierw siadamy razem z fundacją, żeby dopilnować tego, żeby każda złotówka została rozdysponowana zgodnie z przeznaczeniem. Nie obraźcie się za brak naszej obecności w mediach, tu po prostu nie chodzi o nas - chodzi o dzieci i wszystkich, którzy nie mają wyboru i muszą walczyć z tym ku******m, i to im dawajmy siłę codziennie, im dajmy głos, ich zaproście do programu. Zmieńmy sposób myślenia o raku na zawsze. To nie wyrok - wygramy z nim i zwalczymy go. Zawsze z podniesioną głową. Możemy zmienić świat i to zrobimy. Każdy z nas to Cancer Figher" - zakończyli.

