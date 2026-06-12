Powstanie książka o życiu Marzeny Kipiel-Sztuki. Siostra aktorki sięgnie do jej pamiętników i opinii ekspertów

Aktorka Marzena Kipiel-Sztuka, czyli serialowa Halinka Kiepska, przeżyła wiele bardzo trudnych doświadczeń. Swoje ostatnie chwile spędziła w hospicjum, gdzie trafiła ze względu na poważną chorobę. Jej mama zresztą również zmarła na raka. Ostatecznie, lubiana przez Polaków artystka odeszła w czerwcu 2024 roku, pogrążając w smutku wielu fanów. Po dwóch latach jej młodsza siostra zapowiada książkę.

Marzena Kipiel-Sztuka zmarła dwa lata temu. Aktorka w hospicjum nie miała kontaktu z siostrą

Druga rocznica śmierci cenionej aktorki minęła 9 czerwca 2026 roku. Przy tej okazji zmarłą siostrę wspominała Dorota Kipiel, jej młodsza o pięć lat siostra. Jak przyznała już w 2024 roku, ich relacje były trudne i ostatecznie nie udało im się nigdy pogodzić. Mimo prób kontaktu poważnie już chora Marzena Kipiel-Sztuka odmawiała siostrze kontaktu. "Nie pozwoliła się pożegnać" - mówiła pani Dorota.

O ostatnich tygodniach aktorki w hospicjum opowiadała także jej koleżanka z planu "Świata według Kiepskich", Renata Pałys. Jak opisywała, relacja z podupadającą na zdrowiu, doświadczoną przez życie aktorką nie były zbyt bliska i intensywna, ale cechowała się gotowością do pomocy i szczerością.

Dorota Kipiel zapowiada książkę o siostrze. Posłuży się pamiętnikami

Możliwe, że wiele faktów z owianego tajemnicą życia Marzeny Kipiel-Sztuki poznamy za sprawą książki, którą zapowiedziała właśnie Dorota Kipiel. Siostra zmarłej artystki mieszka w jej mieszkaniu i planuje publikację opowieści na podstawie zachowanych pamiętników. Jej tytuł ma brzmieć "NieKiepska Miłość Siostrzana".

"Marzena osiągnęła sukces i została gwiazdą, ale ostatecznie też nie znalazła w życiu szczęścia. Ja z kolei przez lata walczyłam sama ze sobą, przemocą i własnymi wyborami. [...] To będzie forma terapeutyczna, która ujawni przemoc, fatalne wybory życiowe i odreagowywanie w używkach. To wszystko miało ogromny wpływ na naszą relację. [...] Ja jeszcze mam szansę coś poukładać i zacząć od nowa. Marzena już tej szansy nie dostała" - powiedziała "Faktowi".

Warto przypomnieć, że siostra serialowej Halinki zmagała się z przemocowym partnerem. Koszmar trwał bardzo długo, a kolejna rozprawa - tym razem już apelacyjna - została właśnie odroczona.

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Historia Marzeny Kipiel-Sztuki może pomóc innym

Dorota Kipiel podkreśla jednocześnie, że publikacja o siostrze nie jest tylko terapeutyczna dla niej samej. Jak dodała w rozmowie z "Faktem", chciałaby, żeby książka poświęcona siostrzanej relacji z Marzeną Kipiel-Sztuką oraz jej osobistym problemom mogła stanowić wsparcie dla innych osób z podobnymi problemami. Dlatego też ostatni rozdział "NieKiepskiej Miłości Siostrzanej" będzie zawierał ekspercki komentarz ze strony psychologa lub psychoterapeuty.

"Być może ta książka komuś pomoże" - podsumowała Kipiel.

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