Joanna Jabłczyńska z opatrunkiem na szyi. Aktorka zmaga się z problemami zdrowotnymi i apeluje o profilaktykę

Joanna Jabłczyńska jest osobą o wielu pasjach: przez wiele lat łączyła naukę w niełatwej dyscyplinie z pracą artystyczną, jednak ostatecznie postanowiła zrezygnować z kariery w prawie. Aktualnie znana z popularnych seriali aktorka zmaga się z tajemniczymi problemami zdrowotnymi, które - mimo owiania ich tajemnicą - od czasu do czasu relacjonuje, zachęcając w ten sposób obserwatorów do profilaktyki.

Joanna Jabłczyńska wrzuciła tajemnicze zdjęcie z opatrunkiem

12 czerwca 40-letnia aktorka ponownie zaniepokoiła internautów. Na swojej instagramowej relacji opublikowała zdjęcie, na którym widzimy pokaźny opatrunek na jej szyi. Choć dalej nie wiemy, z jakimi kłopotami dokładnie zmaga się Joanna Jabłczyńska, to sama aktorka podchodzi do ich tematu z otwartością i nie ukrywa ich przed światem. Pod koniec ubiegłego roku, gdy wrzuciła do sieci zdjęcia ze szpitalnego łóżka, podziękowała za troskę i zachęciła do priorytetowego traktowania zdrowia, ale uspokoiła, że sytuacja nie była zbyt poważna, a operację zaplanowała z wyprzedzeniem.

W jednym z ostatnich wywiadów serialowa Marta z "Na Wspólnej" zdradziła nawet, że ma już pomysł na swój własny pogrzeb oraz stypę po nim. Tym razem wprost napisała:

"Obiecałam sobie, że nigdy nie doprowadzę swojego organizmu do takiego stanu i sama siebie okłamałam."

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Aktorka żyje po swojemu. Zrezygnowała z kariery prawniczej

Mimo że nie wiemy dokładnie, z jaką chorobą zmaga się Joanna Jabłczyńska, to z pewnością wiemy, że żyje na własnych zasadach. Aktorka, która przeszła długą drogę od dziecięcego zespołu "Fasolki" do Teatru Telewizji i popularnych seriali, jednocześnie rozwijała się jako prawniczka. Ostatecznie jednak, mimo wykształcenia w kierunku wykonywania zawodu radcy prawnego, porzuciła tę fuchę. Dużo mówi też o korzyściach, jakie przyniosła jej przeprowadzka na wieś, z daleka od miejskiego zgiełku. Mimo wszystko - życzymy szybkiego powrotu do pełni sił.

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