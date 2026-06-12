Kłopoty samolotu z papieżem na pokładzie! "Problem z silnikiem"

Problemy z papieskim samolotem. Leon XIV wyszedł z maszyny tuż przed odlotem

Całe szczęście, że te problemy pojawiły się jeszcze na ziemi, a nie już w powietrzu! Papież Leon XIV musiał opuścić samolot tuż przed planowanym odlotem z Teneryfy. Maszyna linii Iberia, Airbus A320, była już przygotowywana do startu, gdy pojawił się problem techniczny. Pilot przekazał pasażerom, że odlot zostaje opóźniony, ponieważ nie chciał włączyć się silnik. Na lotnisku ponownie podstawiono schodki do samolotu. Pod maszynę podszedł król Hiszpanii Filip VI, który chwilę wcześniej pożegnał papieża przed odlotem. Po informacji o problemach Leon XIV wyszedł z samolotu i razem z królem udał się do budynku lotniska.

Pilot powiedział dziennikarzom, że silnik prawdopodobnie nie uruchomił się z powodu wiatru

Z relacji korespondentki PAP, która była na pokładzie maszyny, wynika, że załoga podjęła decyzję o przerwaniu procedury odlotu ze względów bezpieczeństwa. Pilot powiedział dziennikarzom, że silnik prawdopodobnie nie uruchomił się z powodu wiatru. Dlatego samolot miał zostać przestawiony w innym kierunku. Hiszpański nadawca publiczny RTVE podał, że piloci zachowują szczególną ostrożność. Według tych informacji usunięcie usterki technicznej mogło potrwać około 30 minut. Problemy z samolotem pojawiły się na zakończenie wizyty Leona XIV w Hiszpanii. Papież odwiedził m.in. Madryt, Barcelonę i Wyspy Kanaryjskie. Na Teneryfie odprawił mszę w porcie w Santa Cruz. Według organizatorów uczestniczyło w niej około 40 tysięcy osób. Po zakończeniu podróży Leon XIV miał wrócić wieczorem do Rzymu. Plany opóźniły jednak problemy techniczne samolotu.

Ostatecznie Watykan poinformował, że papież wróci z Teneryfy do Rzymu samolotem króla Hiszpanii Filipa VI. Monarcha zaoferował Ojcu Świętemu taką pomoc, gdy okazało się, że usterki nie da się szybko naprawić.