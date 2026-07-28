Pożar w metrze, gęsty dym spowił stacje! Pasażerowie uciekali, 137 rannych

Pożar w metrze w Barcelonie. Ewakuowano pasażerów z tunelu, pomocy potrzebowało 137 osób

Pożar w metrze w Hiszpanii! Ogień pojawił się w poniedziałek około godz. 18 między stacjami Glòries i Clot na linii L1 metra w Barcelonie. Jak podają portal DeUltimoMinuto.net i kataloński dziennik „La Vanguardia”, zapaliła się sieć trakcyjna. Awaria doprowadziła do silnego zadymienia tunelu i zatrzymania pociągu między stacjami.

W wagonach szybko pojawił się dym, przerażeni pasażerowie zaczęli mieć trudności z oddychaniem. Według „La Vanguardia” część pasażerów nie czekała na przyjazd służb ratunkowych. Otworzyli drzwi pociągu i zaczęli samodzielnie wychodzić przez tunel. Wiele osób nawdychało się dymu i zgłaszało problemy z oddychaniem.

137 poszkodowanych. Ratownicy podkreślili, że nikt nie znajduje się w stanie zagrożenia życia

Jak poinformował Kataloński System Ratownictwa Medycznego (SEM), pomocy udzielono 137 osobom. Spośród nich 131 odniosło lekkie obrażenia, głównie związane z podtruciem dymem. Kolejnych sześć osób trafiło do szpitali w stanie określanym jako mniej poważny. Ratownicy podkreślili, że nikt nie znajduje się w stanie zagrożenia życia.

Pożar spowodował całkowite wstrzymanie ruchu na odcinku linii L1 między stacjami Catalunya i La Sagrera. Utrudnienia dotknęły tysiące pasażerów korzystających z jednej z najważniejszych linii metra w mieście.

Operator metra Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) zapowiedział, że ruch na uszkodzonym odcinku powinien zostać przywrócony we wtorek, jeśli zakończą się wszystkie prace i kontrole bezpieczeństwa.

Na razie nie podano oficjalnej przyczyny pożaru. Wiadomo jedynie, że źródłem problemu była awaria infrastruktury trakcyjnej. Służby prowadzą dochodzenie, które ma wyjaśnić, co doprowadziło do zapalenia się sieci i zadymienia tunelu.

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Un incendi a la catenària de la L1 del metro de Barcelona entre les estacions de Clot i Glòries ha obligat a desallotjar aquest dilluns a la tarda aquestes dues estacions, i també la de Rodalies del Clot.Els Bombers de Barcelona s'han desplaçat a la zona per la presència de fum,… pic.twitter.com/oz6KF8PENE— diariARA (@diariARA) July 27, 2026

Estar en el metro de barcelona justo en este momento no estaba en mi horóscopo 🫩🥲 pic.twitter.com/DixADWU8Dp— artemisita (@kate_ryes) July 27, 2026

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