Pożar w metrze, gęsty dym spowił stacje! Pasażerowie uciekali, 137 rannych

Pożar w metrze w Barcelonie. Ewakuowano pasażerów z tunelu, pomocy potrzebowało 137 osób
Pożar w metrze w Hiszpanii! Ogień pojawił się w poniedziałek około godz. 18 między stacjami Glòries i Clot na linii L1 metra w Barcelonie. Jak podają portal DeUltimoMinuto.net i kataloński dziennik „La Vanguardia”, zapaliła się sieć trakcyjna. Awaria doprowadziła do silnego zadymienia tunelu i zatrzymania pociągu między stacjami.
W wagonach szybko pojawił się dym, przerażeni pasażerowie zaczęli mieć trudności z oddychaniem. Według „La Vanguardia” część pasażerów nie czekała na przyjazd służb ratunkowych. Otworzyli drzwi pociągu i zaczęli samodzielnie wychodzić przez tunel. Wiele osób nawdychało się dymu i zgłaszało problemy z oddychaniem.
137 poszkodowanych. Ratownicy podkreślili, że nikt nie znajduje się w stanie zagrożenia życia
Jak poinformował Kataloński System Ratownictwa Medycznego (SEM), pomocy udzielono 137 osobom. Spośród nich 131 odniosło lekkie obrażenia, głównie związane z podtruciem dymem. Kolejnych sześć osób trafiło do szpitali w stanie określanym jako mniej poważny. Ratownicy podkreślili, że nikt nie znajduje się w stanie zagrożenia życia.
Pożar spowodował całkowite wstrzymanie ruchu na odcinku linii L1 między stacjami Catalunya i La Sagrera. Utrudnienia dotknęły tysiące pasażerów korzystających z jednej z najważniejszych linii metra w mieście.
Operator metra Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) zapowiedział, że ruch na uszkodzonym odcinku powinien zostać przywrócony we wtorek, jeśli zakończą się wszystkie prace i kontrole bezpieczeństwa.
Na razie nie podano oficjalnej przyczyny pożaru. Wiadomo jedynie, że źródłem problemu była awaria infrastruktury trakcyjnej. Służby prowadzą dochodzenie, które ma wyjaśnić, co doprowadziło do zapalenia się sieci i zadymienia tunelu.