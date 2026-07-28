Pożar w metrze, gęsty dym spowił stacje! Pasażerowie uciekali, 137 rannych

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2026-07-28 9:20

Groźny pożar wybuchł w poniedziałek wieczorem w metrze w Barcelonie! Ogień pojawił się w sieci trakcyjnej między dwiema stacjami linii L1, a pociąg utknął w zadymionym tunelu. Część pasażerów sama otworzyła drzwi wagonów i próbowała wydostać się na zewnątrz. Pomocy medycznej udzielono 137 osobom.

Osoby w maskach tlenowych po pożarze w metrze. Na miniaturze płonący tunel. O wypadku w Barcelonie przeczytasz na SE.
Autor: @diariARA/X; Marc Asensio Clupes / Zuma Press/ Forum

Pożar w metrze w Barcelonie. Ewakuowano pasażerów z tunelu, pomocy potrzebowało 137 osób

Pożar w metrze w Hiszpanii! Ogień pojawił się w poniedziałek około godz. 18 między stacjami Glòries i Clot na linii L1 metra w Barcelonie. Jak podają portal DeUltimoMinuto.net i kataloński dziennik „La Vanguardia”, zapaliła się sieć trakcyjna. Awaria doprowadziła do silnego zadymienia tunelu i zatrzymania pociągu między stacjami.

W wagonach szybko pojawił się dym, przerażeni pasażerowie zaczęli mieć trudności z oddychaniem. Według „La Vanguardia” część pasażerów nie czekała na przyjazd służb ratunkowych. Otworzyli drzwi pociągu i zaczęli samodzielnie wychodzić przez tunel. Wiele osób nawdychało się dymu i zgłaszało problemy z oddychaniem.

137 poszkodowanych. Ratownicy podkreślili, że nikt nie znajduje się w stanie zagrożenia życia

Jak poinformował Kataloński System Ratownictwa Medycznego (SEM), pomocy udzielono 137 osobom. Spośród nich 131 odniosło lekkie obrażenia, głównie związane z podtruciem dymem. Kolejnych sześć osób trafiło do szpitali w stanie określanym jako mniej poważny. Ratownicy podkreślili, że nikt nie znajduje się w stanie zagrożenia życia.

Pożar spowodował całkowite wstrzymanie ruchu na odcinku linii L1 między stacjami Catalunya i La Sagrera. Utrudnienia dotknęły tysiące pasażerów korzystających z jednej z najważniejszych linii metra w mieście.

Operator metra Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) zapowiedział, że ruch na uszkodzonym odcinku powinien zostać przywrócony we wtorek, jeśli zakończą się wszystkie prace i kontrole bezpieczeństwa.

Na razie nie podano oficjalnej przyczyny pożaru. Wiadomo jedynie, że źródłem problemu była awaria infrastruktury trakcyjnej. Służby prowadzą dochodzenie, które ma wyjaśnić, co doprowadziło do zapalenia się sieci i zadymienia tunelu. 

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