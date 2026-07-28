Rodzice i sześcioro dzieci w spalonym domu! Szokujący komunikat policji

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2026-07-28 8:20

Rodzice i sześcioro ich dzieci w wieku od 5 do 15 lat zginęli w tajemniczym pożarze domu jednorodzinnego - ta wstrząsająca wiadomość obiegła parę dni temu świat. Ofiary nosiły nazwisko Karolkiewicz, co sugeruje polskie korzenie. Sprawa od początku budziła duże wątpliwości śledczych, bo niektóre ofiary miał rany postrzałowe. Teraz policja wydała komunikat. Śledczy nie mają już wątpliwości, co stało się w domu w Grand Haven w amerykańskim stanie Michigan.

W pożarze domu zginęła ośmioosobowa rodzina. Śledczy ogłosili, że doszło do zabójstwa i samobójstwa

Strażacy dostali wezwanie do tego zagadkowego pożaru 24 lipca rano w miejscowości Grand Haven Township w zachodniej części stanu Michigan. Po ugaszeniu domu jednorodzinnego w środku znaleziono ciała ośmiu osób – małżeństwa i ich sześciorga dzieci. Ofiarami są 39-letnia Amanda „Mandy” Karolkiewicz, jej 47-letni mąż Kristopher Karolkiewicz oraz ich dzieci w wieku od 5 do 15 lat. Biuro Szeryfa Hrabstwa Ottawa od początku informowało, że pożar został uznany za podejrzany. Jak przekazał kapitan Jacob Sparks cytowany m.in. przez Daily Mail, u części ofiar znaleziono rany postrzałowe. Spekulowano, że zanim ktoś podpalił dom, mogło dojść do rodzinnej tragedii, a może do napadu na rodzinę z polsko brzmiącym nazwiskiem. 

Amanda Karolkiewicz pracowała jako nauczycielka zastępcza w szkołach publicznych Grand Haven Area Public Schools. Kilka miesięcy temu została wyróżniona przez szkołę za swoje zaangażowanie w pracę z dziećmi.

„To niewyobrażalna tragedia, której być może nigdy w pełni nie zrozumiemy”

Teraz policja wydała w sprawie dramatu komunikat. Śledczy nie mają już wątpliwości, że nie mamy do czynienia z wypadkiem i przypadkową śmiercią całej rodziny w płomieniach, a z czymś zupełnie innym. Jak podają, cytowany m.in. przez NBC, 47-letni Kristopher Karolkiewicz najpierw zastrzelił swoją żonę i sześcioro dzieci, a potem podpalił dom w kilku miejscach i odebrał sobie życie. „To niewyobrażalna tragedia, której być może nigdy w pełni nie zrozumiemy” – powiedział szeryf Eric DeBoer w oświadczeniu odczytanym na konferencji prasowej przez jednego z jego zastępców, kapitana Jacoba Sparksa.

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