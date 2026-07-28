Rodzice i sześcioro dzieci w spalonym domu! Szokujący komunikat policji

W pożarze domu zginęła ośmioosobowa rodzina. Śledczy ogłosili, że doszło do zabójstwa i samobójstwa

Strażacy dostali wezwanie do tego zagadkowego pożaru 24 lipca rano w miejscowości Grand Haven Township w zachodniej części stanu Michigan. Po ugaszeniu domu jednorodzinnego w środku znaleziono ciała ośmiu osób – małżeństwa i ich sześciorga dzieci. Ofiarami są 39-letnia Amanda „Mandy” Karolkiewicz, jej 47-letni mąż Kristopher Karolkiewicz oraz ich dzieci w wieku od 5 do 15 lat. Biuro Szeryfa Hrabstwa Ottawa od początku informowało, że pożar został uznany za podejrzany. Jak przekazał kapitan Jacob Sparks cytowany m.in. przez Daily Mail, u części ofiar znaleziono rany postrzałowe. Spekulowano, że zanim ktoś podpalił dom, mogło dojść do rodzinnej tragedii, a może do napadu na rodzinę z polsko brzmiącym nazwiskiem.

Amanda Karolkiewicz pracowała jako nauczycielka zastępcza w szkołach publicznych Grand Haven Area Public Schools. Kilka miesięcy temu została wyróżniona przez szkołę za swoje zaangażowanie w pracę z dziećmi.

„To niewyobrażalna tragedia, której być może nigdy w pełni nie zrozumiemy”

Teraz policja wydała w sprawie dramatu komunikat. Śledczy nie mają już wątpliwości, że nie mamy do czynienia z wypadkiem i przypadkową śmiercią całej rodziny w płomieniach, a z czymś zupełnie innym. Jak podają, cytowany m.in. przez NBC, 47-letni Kristopher Karolkiewicz najpierw zastrzelił swoją żonę i sześcioro dzieci, a potem podpalił dom w kilku miejscach i odebrał sobie życie. „To niewyobrażalna tragedia, której być może nigdy w pełni nie zrozumiemy” – powiedział szeryf Eric DeBoer w oświadczeniu odczytanym na konferencji prasowej przez jednego z jego zastępców, kapitana Jacoba Sparksa.

Potrzebujesz pomocy? Nie jesteś sam!Jeżeli przeżywasz trudności i myślisz o odebraniu sobie życia lub chcesz pomóc osobie zagrożonej samobójstwem pamiętaj, że możesz skorzystać z bezpłatnych numerów pomocowych:

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🚨BREAKING: Eight members of one family, including six children, were found dead after a suspicious house fire in Grand Haven Township, Michigan. A heartbreaking and still-unresolved tragedy is unfolding in Grand Haven Township, Michigan, where eight members of one family were… pic.twitter.com/nhwWXrJ1dP— Semper Invictus ™ (@semperinvictus) July 27, 2026