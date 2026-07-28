W miejscu morderstwa Sharon Tate stoi tajemnicza rezydencja. Jest na sprzedaż!

Posiadłość w Beverly Hills na sprzedaż. W 1969 roku zamordowano tam żonę Romana Polańskiego

Amatorzy luksusu z dużą odpornością na mroczne opowieści mają teraz niepowtarzalną okazję zakupu naprawdę znanej, choć upiornej nieruchomości. Działka w Beverly Hills to miejsce jednej z najgłośniejszych zbrodni w historii Stanów Zjednoczonych, a dziennik „New York Post” poinformował właśnie o wystawieniu jej na sprzedaż za kwotę 45 milionów dolarów.

57 temu adres 10050 Cielo Drive stał się scenerią makabrycznych wydarzeń. W sierpniu 1969 roku członkowie sekty Charlesa Mansona brutalnie zamordowali tu pięć osób, w tym aktorkę Sharon Tate, będącą w ósmym miesiącu ciąży żonę polskiego reżysera Romana Polańskiego.

Zginęli tam też bliscy znajomi znanej aktorki. Życie stracili fryzjer Jay Sebring, spadkobierczyni kawowego imperium Abigail Folger oraz jej partner Wojciech Frykowski. Zginął także Steven Parent, który znalazł się w złym miejscu i czasie, odwiedzając dozorcę. Zbrodni dokonali oprawcy działający z polecenia Charlesa Mansona, czyli Linda Kasabian, Susan Atkins, Patricia Krenwinkel i Tex Watson.

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Turyści wciąż odwiedzają miejsce zbrodni w Beverly Hills. Dawny dom Sharon Tate został wyburzony

Budynek pamiętający tamtą krwawą noc zniknął z powierzchni ziemi wiele lat temu, a obecny dom to gigantyczna rezydencja w stylu śródziemnomorskim. Okolice posesji nieustannie przyciągają entuzjastów mrocznych historii, którzy według doniesień „New York Post” regularnie zostawiają tam wiązanki kwiatów i pamiątkowe drobiazgi. Poprzedni gospodarze starali się nawet oficjalnie zmienić adres, licząc na zdezorientowanie nieproszonych gości.

Beverly Hills property where demented Manson followers murdered Sharon Tate asks $45M https://t.co/8ovDhcVZne pic.twitter.com/Xqn8sSjm8S— New York Post (@nypost) July 27, 2026

Jeff Franklin sprzedaje dawną działkę Sharon Tate. Rezydencja w Beverly Hills skrywa basen z wodospadami i akwarium z rekinami

Nieruchomość należy obecnie do Jeffa Franklina, twórcy popularnego serialu „Pełna chata”. Producent telewizyjny nabył ten grunt w 2000 roku za 6,4 miliona dolarów. Początkowo chciał wynajmować obiekt za blisko 250 tysięcy dolarów miesięcznie, by później zażądać przy sprzedaży 50 milionów dolarów, jednak ostatecznie obniżył swoje oczekiwania do 45 milionów.

Wielki budynek ma około 1950 metrów kwadratowych, 9 sypialni, 12 łazienek i 4 mniejsze toalety, monumentalny hol, kino domowe, strefę rozrywki, salon odnowy biologicznej z sauną na podczerwień i potężne akwarium zamieszkane przez... rekiny. Na zewnątrz są sztuczna rzeka, stawy z karpiami i basen z trzema wodospadami i zjeżdżalnią do groty. Powierzchnia basenu to aż 225 metrów kwadratowych, co skłoniło właściciela do żartu, że można by w nim zatopić Krzywą Wieżę w Pizie, a wciąż zostałoby mnóstwo miejsca na pływanie.

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