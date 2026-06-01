Koszmar siostry Marzeny Kipiel-Sztuki trwa! Kryminalista nie odpuszcza. "Po takiej traumie człowiek chce jak najszybciej zapomnieć"

Dorota Kipiel, siostra zmarłej Marzeny Kipiel-Sztuki, ponownie musi mierzyć się z traumą! Choć jej były partner został nieprawomocnie skazany za brutalny atak, obrona nie składa broni i walczy o jego uniewinnienie.

"Czuły, opiekuńczy facet"

Historia tej relacji zaczęła się jesienią 2023 r. Dorota Kipiel poznała Marcina P. za pośrednictwem portalu randkowego. Jak wspomina siostra zmarłej Marzeny Kipiel-Sztuki, mężczyzna początkowo sprawiał wrażenie troskliwego i opiekuńczego partnera. Nie przypuszczała wtedy, że ich związek zakończy się dramatem z finałem w sądzie.

Początkowo pokazał się z tej dobrej strony, jako dobry, opiekuńczy i czuły facet

- mówiła Dorota Kipiel "Faktowi".

Skazany za współudział w morderstwie

Szczególnie poruszający jest fakt, że Marcin P. miał już wcześniej poważne problemy z prawem. W przeszłości został skazany za udział w zabójstwie 21-letniej studentki z Wrocławia. Po ponad dwudziestu latach spędzonych za kratami wyszedł na wolność, gdzie żył pod dozorem kuratora.

Według ustaleń śledczych do tragicznych wydarzeń doszło w sierpniu 2025 r. w mieszkaniu Doroty Kipiel. Prokuratura zarzuciła Marcinowi P., że podczas awantury miał zaatakować partnerkę, przewrócić ją na podłogę, bić, dusić. W lutym 2026 r. Sąd Rejonowy w Legnicy uznał go za winnego i nieprawomocnie skazał na rok i dziesięć miesięcy pozbawienia wolności.

Rzucona na podłogę, bita rękoma po ciele, chwytana za szyję i podduszana

- brzmiał akt oskarżenia wg ustaleń "Faktu"

Były partner siostry Marzeny Kipiel-Sztuki walczy w sądzie

Agresor od początku nie przyznawał się do winy. Teraz jego pełnomocnicy przekonują, że podczas procesu doszło do naruszenia prawa do obrony. W apelacji wskazują m.in., że sąd oddalił wszystkie zgłoszone przez nich wnioski dowodowe, uznając je za działania zmierzające do "przedłużania postępowania".

Obrona podnosi również zarzuty dotyczące sposobu procedowania sprawy. Według adwokatów sąd nie uwzględnił linii obrony oskarżonego, a także nie dopuścił do wykorzystania materiałów, które - ich zdaniem - mogły mieć znaczenie dla oceny relacji między stronami. Chodzi m.in. o telefon komórkowy zabezpieczony podczas śledztwa, który miał zawierać wiadomości wskazujące na charakter kontaktów między Dorotą Kipiel a oskarżonym.

Po takiej traumie człowiek chce jak najszybciej zapomnieć, wymazać

wyznała Dorota Kipiel.

Agresor utrzymuje, że jest niewinny

Sam Marcin P. utrzymuje, że jest niewinny. W swoim stanowisku przekonuje, że nigdy nie dopuścił się przemocy wobec byłej partnerki i twierdzi, że oskarżenia pod jego adresem są nieprawdziwe.

Na argumenty przedstawione w apelacji odpowiedziała Dorota Kipiel. Jak przyznaje, trudno jej pogodzić się z treścią zarzutów kierowanych pod jej adresem. Podkreśla, że przywoływane przez obronę wiadomości są jedynie fragmentami znacznie dłuższej korespondencji i zostały wyrwane z szerszego kontekstu. Dodaje również, że po traumatycznych wydarzeniach przez długi czas próbowała wyprzeć je z pamięci i wrócić do normalnego życia.

Siostra Marzeny Kipiel-Sztuki znowu w sądzie

Zdaję sobie sprawę, że ten człowiek walczy o wolność i zrobi wszystko

- powiedziała Dorota Kipiel "Faktowi".

Rozprawa apelacyjna została wyznaczona na 2 czerwca. To właśnie wtedy sąd zdecyduje, czy utrzyma dotychczasowy wyrok, czy też przychyli się do argumentów obrony.

