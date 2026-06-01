Kurdej-Szatan w złotych amuletach, Rozenek w zbroi, a Chodakowska w zieleni - kto skradł show na TOP Charity 2026?

Omenaa Mensah w wyjątkowej sukni, a Kurdej-Szatan postawiła na satynę i wielką biżuterię

Dress code wyznaczała sama Omenaa Mensah. Organizatorka wydarzenia pojawiła się w sukience z charakterystycznym wzorem kente - geometrycznym, wielobarwnym motywem tkaniny wprost z Ghany. Żółć, zieleń, czerwień i błękit złożyły się na kreację, która była jednocześnie manifestem tematycznym całego balu. Złota kopertówka dopełniała stylizację. Na jej tle mąż, Rafał Brzoska, zagrał rolę klasycznego tła - czarny smoking i jeden sprytny detal: mucha uszyta z tego samego materiału co suknia żony.

Barbara Kurdej-Szatan postawiła na kontrast wobec całej reszty sali. Czekoladowy satynowy komplet - top i spódnica - był niemal ascetyczny w formie, ale jeden złoty naszyjnik-talizman w stylu etnicznym zmienił wszystko. Masywne, okrągłe złote elementy przypominające afrykańskie amulety nadały minimalistycznej stylizacji charakteru i mocy.

Małgorzata Rozenek-Majdan w złotej zbroi

Małgorzata Rozenek-Majdan przyszła na bal Omeny Mensah opancerzona - dosłownie. Pomarańczowa spódnica i bogato zdobiony gorset pokryty złotymi, reliefowymi ornamentami w kształcie muszli i medalionów robiły wrażenie królewskiej zbroi. Na głowie - turban w tym samym pomarańczowym kolorze, skręcony i upięty jak korona. To była jedna z najbardziej efektownych kreacji wieczoru.

Cezary Pazura z żoną i stylowa Ewa Chodakowska

Edyta Pazura wybrała metaliczną, stalowoszarą suknię typu bandeau z rozcięciem. Masywne złote kolczyki stanowiły jedyne, ale wystarczające ozdobienie. Cezary Pazura postawił na klasyczny czarny smoking z muszką. Razem stworzyli jeden z bardziej eleganckich duetów wieczoru.

Ewa Chodakowska postawiła na wyrazisty kolor i czystą elegancję. Zielona suknia z odsłoniętymi ramionami i wycięciem pod biustem podkreślała sylwetkę, a luźno upięty kok i srebrna biżuteria dopełniły całość bez zbędnych ozdobników. Torebka w tym samym metalicznym tonie zamknęła look w spójną, przemyślaną całość. Na tle złoto-wzorzystej reszty sali zieleń Chodakowskiej wypadła świeżo i nowocześnie.

Charytatywny bal z misją

Wielka Aukcja TOP Charity to jedno z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń w polskim kalendarzu towarzyskim. Za jego organizacją stoi Omenaa Mensah - prezenterka i filantropka, która od lat angażuje się w działalność charytatywną - oraz jej mąż, przedsiębiorca Rafał Brzoska. Hasło tegorocznej edycji brzmiało "The Magic Kingdom of Asante" i nawiązywało do bogatego dziedzictwa kultury Asante - jednego z najważniejszych ludów Afryki Zachodniej. Klimat wieczoru był więc wyjątkowy: złoto, wzory i królewska estetyka nadały wydarzeniu niepowtarzalny charakter.

