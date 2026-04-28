Łysa Edyta Pazura pokazała, jak boksuje. Wskoczyła w obcisłe legginsy i zaczęła walić w worek

Edyta Pazura ogoliła się na zero na streamie Łatwoganga

Edyta Pazura zdecydowała się na odważny krok, który wywołał lawinę komentarzy. Podczas głośnego streamu Łatwoganga celebrytka ogoliła głowę na łyso! Wszystko działo się na żywo, na oczach tysięcy widzów, którzy nie kryli zaskoczenia, ale i podziwu dla jej determinacji. Akcja Łatwoganga od początku miała wyjątkowy charakter. Streamer znany z kontrowersyjnych, ale i widowiskowych pomysłów tym razem postawił na coś więcej niż rozrywkę. Wydarzenie było częścią większej inicjatywy, której celem było przyciągnięcie uwagi internautów i zmobilizowanie ich do wsparcia akcji zbierania funduszy na walkę z rakiem wśród najmłodszych. Emocji nie brakowało - w ciągu ostatnich dwóch dni streamu licznik wpłat rósł w zawrotnym tempie.

W weekend youtubera odwiedzili Cezary Pazura z 14-letnim synem. W trakcie pogaduszek chłopak SMS-ował z mamą. Nagle stwierdził, że dostał od niej potwierdzenie - jeśli akcja dobije do 50 milionów zł, Edyta Pazura zgoli się na łyso. Wkrótce Polacy wpłacili brakującą kwotę i o wiele więcej, a Edyta z uśmiechem na twarzy, choć nie bez stresu, pozwoliła zgolić swoje długo zapuszczane włosy. Pokazała tym samym ogromny dystans do siebie. Internauci natychmiast ruszyli z komentarzami - jedni byli w szoku, inni zachwyceni odwagą i zaangażowaniem.

Łysa Edyta Pazura trenuje boks. Wszystko pokazała!

Niedługo po finale zbiórki, która zakończyła się ogromnym sukcesem (zebrano ponad 250 mln zł!), na instagramowym profilu Pazury pojawiły się nagrania, do których pozowała już bez włosów. Najpierw pokazała filmik związany z pracą zawodową, później relację z treningu boksu. Ubrana w szary zestaw - obcisłe, długie legginsy i kusy, stanikowy top - Edyta boksowała co sił. Wideo miało humorystyczny wydźwięk, a Pazura znów udowodniła, że potrafi z siebie żartować.

Internauci zobaczyli ją w nowym wydaniu - z łysą głową, ale i w czapce.

