Edyta Pazura ogoliła głowę na łyso u Łatwoganga! Cezary nie mógł w to uwierzyć, Roxie Węgiel prawiła komplementy

Łatwogang rozbił bank! Licznik bije jak szalony

Influencer Patryk "Łatwogang" Garkowski od 17 kwietnia prowadzi nieprzerwaną transmisję na YouTubie, podczas której w jego mieszkaniu co i rusz pojawiają się nowi goście. Celebryci walą drzwiami i oknami. Opowiadają historie ze swojego życia, śpiewają, śmieją się i dyskutują ze sobą. Celem jest zbiórka pieniędzy dla Fundacji Cancer Fighters i wsparcie dzieci chorych onkologicznie.

Akcja szybko przerosła oczekiwania. Z początkowego celu 500 tys. zł zrobiły się miliony, a do zbiórki wciąż dołączają kolejni sportowcy, raperzy i influencerzy. Wśród nich pojawił się nawet Robert Lewandowski, który włączył się w działania i przekazał wsparcie na licytacje. Stream stał się internetowym fenomenem - oglądają go setki tysięcy osób, a widzowie wpłacają kolejne kwoty przez całą dobę. W akcję angażują się też celebryci, którzy na żywo wykonują różne wyzwania i zachęcają do pomocy. Dołączamy się!

Całość ma jeden cel: realną pomoc chorym dzieciom. Dzięki dziewięciodniowemu maratonowi zbiórkowemu udało się zebrać już dziesiątki milionów złotych, a licznik wciąż bije.

Pazurowie u Łatwoganga

25 kwietnia po południu mieszkanie Patryka odwiedził Cezary Pazura. Towarzyszył mu nastoletni syn. Panowi porozmawiali o całej akcji. Aktor wykonał słynną piosenkę telegrafisty z "13 posterunku", a Antek opowiedział o tym, że w przyszłości chciałby zostać lekarzem, by pomagać innym, ale i dobrze zarabiać. Chłopiec w czasie transmisji wymieniał wiadomości z mamą. W pewnym momencie przekazał, że Edyta Pazura zadeklarowała coś naprawdę ważnego.

Żona Cezarego Pazury obiecała, że jeśli licznik akcji wskaże 50 milionów złotych, pojawi się u Łatwoganga, aby zgolić głowę na łyso. Długo nie trzeba było czekać. Kiedy licznik wskazywał nieco ponad 51 milionów, influencer przystąpił do akcji.

Edyta Pazura ogoliła się na zero

Pazura stresowała się goleniem, ale dzielnie wspierali ją najbliżsi. Wkrótce dołączyła do nich Roxie Węgiel i jej mąż, którzy dopingowali Edytę. W końcu Łatwogang chwycił za maszynkę i po chwili Pazura została całkiem pozbawiona włosów. Wbrew pozorom, wyglądała świetnie! Cezary mówił jej, że jest piękna w każdym wydaniu, komplementy prawiła też Roxie.

Na ekranie widniała już wówczas deklaracja Kasi Nosowskiej, która obiecała, że też ogoli głowę, gdy Polacy wpłacą na akcję okrągłą sumę 55 milionów (obecny cel całego wydarzenia to 100 milionów zł!). W trakcie wielkiego golenia Pazury potwierdziła to SMS-em, który odczytała Edyta. Zanim piosenkarka "wpadła" pod maszynkę, włosów pozbył się Kevin Mglej. Własnoręcznie ogoliła go ukochana żona Roksana Węgiel.

Co ciekawe, wcześniej głowę u Łatwoganga ogoliła też Julia Kuczyńska, czyli słynna Maffashion.

