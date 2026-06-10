Papież Leon XIV rozmawiał z Bad Bunnym! Zaskakujące spotkanie w Madrycie

Adrian Rybak
Adrian Rybak
2026-06-10 20:29

Stolica Apostolska oficjalnie przekazała informację o niespodziewanej wizycie. Głowa Kościoła katolickiego, papież Leon XIV, spotkał się z popularnym muzykiem z Portoryko. Bad Bunny i duchowny znaleźli się w tym samym czasie na terenie Hiszpanii, gdzie przyciągnęli gigantyczną publiczność. Co dokładnie łączy obie te postacie?

Niespodziewane spotkanie Bad Bunny'ego i papieża

Przedstawiciele Watykanu oficjalnie poinformowali, że w poniedziałek, 8 czerwca 2026 roku odbyła się krótka rozmowa pomiędzy Leonem XIV a znanym portorykańskim artystą Bad Bunnym. Mimo ogromnego zainteresowania, do sieci nie trafiły jeszcze żadne materiały wizualne z tego wydarzenia, co może stanowić zawód dla fanów pragnących zobaczyć pierwszego amerykańskiego papieża w towarzystwie giganta sceny latynoskiej. Z informacji przekazanych przez rzecznika Stolicy Apostolskiej wynika, że w spotkaniu uczestniczyła również rodzina wokalisty oraz osoby z jego najbliższego otoczenia. Choć oficjalny temat dyskusji pozostaje tajemnicą, dziennikarze zwracają uwagę na wspólne poglądy obu panów w kwestii polityki migracyjnej Stanów Zjednoczonych. Zarówno duchowny, jak i piosenkarz wyrażali niepokój z powodu antyimigranckiej narracji i obaj narazili się na negatywne komentarze ze strony Donalda Trumpa. Warto dodać, że prezydent USA i jego sympatycy mocno krytykowali muzyka za jego hołd dla społeczności latynoskiej podczas tegorocznego finału Super Bowl.

ZOBACZ TAKŻE: Bad Bunny - kim jest portorykańska gwiazda? Nazywają go królem muzyki latino

Wielkie tłumy w Hiszpanii na spotkaniu z Leonem XIV i koncertach Bad Bunny'ego

Obecność obu znanych postaci w stolicy Hiszpanii była czystym przypadkiem, który postanowiono odpowiednio wykorzystać. Zgromadzenie młodzieży z udziałem Leona XIV odbywało się równolegle z wielkim muzycznym wydarzeniem. Portorykański gwiazdor dał w Madrycie serię dziesięciu występów na obiekcie Riyadh Air Metropolitano Stadium w ramach swojego światowego tournée Debí Tirar Más Fotos World Tour. Sam biskup Rzymu w żartobliwy sposób stwierdził, że prawdopodobnie spora część osób wolała pójść na koncert zamiast uczestniczyć w spotkaniu z nim.

Pierwszy koncert Bad Bunny'ego w Polsce

Fani artysty nad Wisłą również mają powody do zadowolenia, ponieważ muzyk zapowiedział swój debiutancki występ w naszym kraju. Wydarzenie zaplanowano na 14 lipca 2026 roku, a koncert odbędzie się na płycie PGE Narodowego w Warszawie. Warto przypomnieć, że pochodzący z Portoryko wokalista święci ostatnio ogromne triumfy, a zaledwie kilka miesięcy temu został uhonorowany prestiżową statuetką Grammy w kategorii Album roku.

Bad Bunny
Galeria zdjęć 5
Bad Bunny - największe hity latynoskiej supergwiazdy
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

Bad Bunny
PAPIEŻ
HISZPANIA
Leon XIV