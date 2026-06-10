Papież Leon XIV rozmawiał z Bad Bunnym! Zaskakujące spotkanie w Madrycie

Niespodziewane spotkanie Bad Bunny'ego i papieża

Przedstawiciele Watykanu oficjalnie poinformowali, że w poniedziałek, 8 czerwca 2026 roku odbyła się krótka rozmowa pomiędzy Leonem XIV a znanym portorykańskim artystą Bad Bunnym. Mimo ogromnego zainteresowania, do sieci nie trafiły jeszcze żadne materiały wizualne z tego wydarzenia, co może stanowić zawód dla fanów pragnących zobaczyć pierwszego amerykańskiego papieża w towarzystwie giganta sceny latynoskiej. Z informacji przekazanych przez rzecznika Stolicy Apostolskiej wynika, że w spotkaniu uczestniczyła również rodzina wokalisty oraz osoby z jego najbliższego otoczenia. Choć oficjalny temat dyskusji pozostaje tajemnicą, dziennikarze zwracają uwagę na wspólne poglądy obu panów w kwestii polityki migracyjnej Stanów Zjednoczonych. Zarówno duchowny, jak i piosenkarz wyrażali niepokój z powodu antyimigranckiej narracji i obaj narazili się na negatywne komentarze ze strony Donalda Trumpa. Warto dodać, że prezydent USA i jego sympatycy mocno krytykowali muzyka za jego hołd dla społeczności latynoskiej podczas tegorocznego finału Super Bowl.

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Wielkie tłumy w Hiszpanii na spotkaniu z Leonem XIV i koncertach Bad Bunny'ego

Obecność obu znanych postaci w stolicy Hiszpanii była czystym przypadkiem, który postanowiono odpowiednio wykorzystać. Zgromadzenie młodzieży z udziałem Leona XIV odbywało się równolegle z wielkim muzycznym wydarzeniem. Portorykański gwiazdor dał w Madrycie serię dziesięciu występów na obiekcie Riyadh Air Metropolitano Stadium w ramach swojego światowego tournée Debí Tirar Más Fotos World Tour. Sam biskup Rzymu w żartobliwy sposób stwierdził, że prawdopodobnie spora część osób wolała pójść na koncert zamiast uczestniczyć w spotkaniu z nim.

Pierwszy koncert Bad Bunny'ego w Polsce

Fani artysty nad Wisłą również mają powody do zadowolenia, ponieważ muzyk zapowiedział swój debiutancki występ w naszym kraju. Wydarzenie zaplanowano na 14 lipca 2026 roku, a koncert odbędzie się na płycie PGE Narodowego w Warszawie. Warto przypomnieć, że pochodzący z Portoryko wokalista święci ostatnio ogromne triumfy, a zaledwie kilka miesięcy temu został uhonorowany prestiżową statuetką Grammy w kategorii Album roku.

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