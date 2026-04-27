Koniec zbiórki Łatwoganga! Ogromna kwota na walkę z rakiem

Zofia Dąbrowska
Polska Agencja Prasowa
2026-04-27 6:55

Zakończyła się jedna z największych internetowych zbiórek w Polsce. Influencer Łatwogang zebrał ponad 251 mln zł na pomoc dzieciom chorym na raka. Transmisję na żywo oglądały miliony osób, a akcja pobiła światowy rekord. Pieniądze trafią do Fundacji Cancer Fighters, która zapowiada jasne rozliczenie każdej złotówki.

Doda u Łatwoganga Łatwogang Małgorzata Kożuchowska u Łatwoganga
W niedzielę wieczorem zakończyła się charytatywna transmisja influencera Piotra „Łatwoganga” Garkowskiego. Po dziewięciu dniach nieprzerwanego streamu udało się zebrać ponad 251 mln zł. To największa kwota uzyskana podczas transmisji na żywo na cele charytatywne. Stream miał skończyć się wcześniej, ale był kilka razy przedłużany. Ostatecznie zakończył się o godz. 21.37. W ostatnich minutach oglądało go ponad 1,4 mln osób jednocześnie. Akcja była prowadzona na YouTube w formie tzw. long streamu. W trakcie transmisji pojawiały się znane osoby ze świata muzyki, sportu i internetu. Do akcji włączyli się m.in. Doda, Robert Lewandowski, Adam Małysz czy Cezary Pazura. Część gości łączyła się zdalnie, inni przychodzili do mieszkania organizatora na warszawskiej Pradze. Nie brakowało gestów ze strony celebrytów. Kilka osób, w tym Katarzyna Nosowska i Blanka Lipińska, ogoliło głowy na znak solidarności z chorymi dziećmi. Były też występy i nietypowe akcje – koncerty, tatuaże czy próby pogodzenia skłóconych artystów.

Zebrane pieniądze trafią do Fundacji Cancer Fighters. Organizacja pomaga osobom chorym na raka i ich rodzinom

Pomysł na zbiórkę pojawił się po premierze utworu Bedoesa o walce z rakiem. Łatwogang zaproponował prostą zasadę: długość transmisji zależy od liczby polubień w mediach społecznościowych. W efekcie widzowie sami zdecydowali, że potrwa dziewięć dni. Według analiz aż 97 proc. komentarzy w sieci było pozytywnych. Duże znaczenie miało to, że akcja była apolityczna. Dzięki temu przyciągnęła bardzo szeroką publiczność. Zebrane pieniądze trafią do Fundacji Cancer Fighters. Organizacja pomaga osobom chorym na raka i ich rodzinom. Środki mają być przeznaczone m.in. na leczenie, rehabilitację, leki i transport do szpitali. Fundacja zapowiada też inwestycje w sprzęt i wsparcie klinik. Przy tak dużej kwocie pojawia się jedno główne oczekiwanie – pełna przejrzystość. Fundacja zapowiedziała uruchomienie specjalnej strony, gdzie będzie można sprawdzić, jak wydawane są pieniądze.    

Freak fighty i patostreamy. Jak wygląda świat influencerów? Jakub Wątor
